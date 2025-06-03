Muertes de famosos

Muere trágicamente ‘influencer’ a los 19 años: habría sufrido ataque de pánico en parapente

Tijana Radonjic grababa un comercial turístico cuando aparentemente habría sufrido un ataque de pánico que la llevaría a desabrochar su arnés. La tragedia ocurrió el 28 de mayo en la costa de Montenegro.

Por:
Elizabeth González.
La ‘influencer’ Tijana Radonjic murió trágicamente a los 19 años tras aparentemente haber sufrido un ataque de pánico mientras se encontraba en pleno vuelo en parapente.

La tragedia ocurrió el 28 de mayo en la costa de Montenegro. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la joven habría entrado en desesperación cuando se encontraba a una altura aproximada de 50 metros de altura cuando practicaba parasailing.

Un testigo relató al medio serbio ‘Republika’ que en un primer momento, Tijana Radonjic parecía estar entusiasmada con su vuelo, tanto que habría pedido que la grabaran.

Minutos después, testigos la habrían escuchado gritar "bájenme, bájenme" antes de desabrocharse el cinturón y el arnés y caer al mar.

Tijana Radonjic tenía 19 años cuando murió.
Imagen Tijana Radonjic / Instagram


De acuerdo con el medio serbio Kuirr, Tijana Radonjic se encontraba de vacaciones junto a su familia cuando un trabajador de una empresa de turismo acuático del lugar se le acercó para ofrecerle un vuelo gratuito que ella aceptó.

Mirko Krdzic, dueño de la compañía de parasailing, dijo que Radonjic se encontraba “alegre de buen humor antes del vuelo”. Incluso, señaló que “no mostró miedo a las alturas ni a volar”.

“Desconocemos por qué se desabrochó el cinturón y el arnés y saltó. Supongo que no lo hizo conscientemente, sino en un momento de miedo incontrolable", declaró.

Tras la trágica muerte de Tijana Radonjic, la fiscalía de Kotor abrió una investigación para determinar si hubo fallas en las medidas de seguridad o negligencia por parte de la empresa operadora.


Muertes de famososMuertesFamososCelebridadesInfluencer

