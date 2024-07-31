Muertes de famosos

Muere ‘influencer’ de 14 años tras caerse de una cascada mientras se tomaba fotografías

La adolescente Moe Sa Nay perdió la vida luego de quedar atrapada entre dos rocas, de acuerdo con los reportes. Una de sus amigas también estuvo involucrada en el accidente.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Imágenes del rescate de 'influencer’ de 14 años que muere tras caer en una cascada por tomar ‘selfies’

La ‘influencer’ Moe Sa Nay murió, a los solamente 14 años, tras caerse desde una cascada mientras se tomaba ‘selfis’.

Esto le sucedió a la ‘influencer’ Moe Sa Nay

PUBLICIDAD

De acuerdo con Mirror, la adolescente se estaba fotografiando con su amiga en las rocas del salto de agua Sinywa, en la ciudad de Paung, del estado de Mon, Birmania.

Ambas jóvenes resbalaron y Moe fue arrastrada río abajo por la fuerte corriente, por lo que su cuerpo quedó atrapado entre dos grandes piedras, expone Daily Mail.

Más sobre Muertes de famosos

Muere querido periodista a los 51 años: luchaba en silencio contra el cáncer
2 mins

Muere querido periodista a los 51 años: luchaba en silencio contra el cáncer

Univision Famosos
El desgarrador funeral de Ernesto Barajas de Enigma Norteño: lo despiden entre palomas y globos
0:49

El desgarrador funeral de Ernesto Barajas de Enigma Norteño: lo despiden entre palomas y globos

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo
0:49

#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

Univision Famosos
Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia
1:00

Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia

Univision Famosos
Muere vocalista de Coda tras ser desahuciado: así anunció su propio fallecimiento 
0:56

Muere vocalista de Coda tras ser desahuciado: así anunció su propio fallecimiento 

Univision Famosos
Muere Xava Drago, vocalista de Coda, dos semanas después de ser desahuciado
3 mins

Muere Xava Drago, vocalista de Coda, dos semanas después de ser desahuciado

Univision Famosos
¿Cantante de Enigma Norteño consumía sustancias prohibidas? Esto dijo antes de morir
0:59

¿Cantante de Enigma Norteño consumía sustancias prohibidas? Esto dijo antes de morir

Univision Famosos
Muere famosa maquillista de televisión: habría sido asesinada por su hijo
2 mins

Muere famosa maquillista de televisión: habría sido asesinada por su hijo

Univision Famosos
¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”
0:58

¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”

Univision Famosos
¿Esposa de Ernesto Barajas resultó herida en ataque por el que murió el vocalista de Enigma Norteño?
2 mins

¿Esposa de Ernesto Barajas resultó herida en ataque por el que murió el vocalista de Enigma Norteño?

Univision Famosos

Incapaz de liberarse, la creadora de contenido terminó ahogándose. El percance ocurrió el pasado 22 de julio, especifican los medios.

Posteriormente, los equipos de rescate arribaron al lugar, pero tuvieron dificultades para recuperar el cuerpo de la chica a tiempo.

Imágenes, difundidas por los portales, muestran a voluntarios y bomberos luchando, la mañana del martes 23, por sacar los restos de Moe.

Finalmente, los expertos se vieron obligados a usar cuerdas para liberarla. Le ataron a las manos un lazo y pudieron conseguir extraerla de un “estrecho hueco”.

Un trabajador, Mon Zaw, relató al respecto: “Quien cayó, llegó al fondo, pero falleció al quedar retenida entre las rocas, no podía salir”.

Los socorristas trasladaron a Moe al Hospital General local para que le hicieran la autopsia oficial y se realizaran los trámites de su deceso.

¿Qué pasó con la amiga de Moe Sa Nay?

Por otro lado, la amiga de Moe Sa Nay, quien de igual manera cayó aquel día, sufrió heridas leves, se da a conocer.

Quienes ayudaron tras el percance afirmaron a Mirror que la chica, no identificada por su nombre, pudo salvar su vida.

El portal explica que esta no es la primera vez que en la zona pasa algo similar. En 2019, dos mujeres de 19 años perecieron después de caer 60 metros en la cascada Taw Naw, en Kayin.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD