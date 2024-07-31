Muere ‘influencer’ de 14 años tras caerse de una cascada mientras se tomaba fotografías

Video Imágenes del rescate de 'influencer’ de 14 años que muere tras caer en una cascada por tomar ‘selfies’

La ‘influencer’ Moe Sa Nay murió, a los solamente 14 años, tras caerse desde una cascada mientras se tomaba ‘selfis’.

De acuerdo con Mirror, la adolescente se estaba fotografiando con su amiga en las rocas del salto de agua Sinywa, en la ciudad de Paung, del estado de Mon, Birmania.

Ambas jóvenes resbalaron y Moe fue arrastrada río abajo por la fuerte corriente, por lo que su cuerpo quedó atrapado entre dos grandes piedras, expone Daily Mail.

Incapaz de liberarse, la creadora de contenido terminó ahogándose. El percance ocurrió el pasado 22 de julio, especifican los medios.

Posteriormente, los equipos de rescate arribaron al lugar, pero tuvieron dificultades para recuperar el cuerpo de la chica a tiempo.

Imágenes, difundidas por los portales, muestran a voluntarios y bomberos luchando, la mañana del martes 23, por sacar los restos de Moe.

In a heartbreaking incident, 14-year-old TikToker Moe Sa Nay tragically fell to her death while taking a selfie at the Sinywa waterfall in Paung, Mon state, Myanmar. Our thoughts and prayers are with her family during this difficult time. #TragicLoss #GoneTooSoon #bollywood #news pic.twitter.com/YENGNPUScr — Gaurav Roy (@Gaurav_roy23) July 31, 2024

Finalmente, los expertos se vieron obligados a usar cuerdas para liberarla. Le ataron a las manos un lazo y pudieron conseguir extraerla de un “estrecho hueco”.

Un trabajador, Mon Zaw, relató al respecto: “Quien cayó, llegó al fondo, pero falleció al quedar retenida entre las rocas, no podía salir”.

Los socorristas trasladaron a Moe al Hospital General local para que le hicieran la autopsia oficial y se realizaran los trámites de su deceso.

¿Qué pasó con la amiga de Moe Sa Nay?

Por otro lado, la amiga de Moe Sa Nay, quien de igual manera cayó aquel día, sufrió heridas leves, se da a conocer.

Quienes ayudaron tras el percance afirmaron a Mirror que la chica, no identificada por su nombre, pudo salvar su vida.