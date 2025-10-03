Muertes de 'influencers'

Muere repentinamente famosa 'influencer' a los 28 años: deja huérfanas a sus dos hijas

La creadora de contenido Jacinda Jenkins perdió la vida, informó su madre. En su declaración, la señora pidió recordarla positivamente.

Por:Dayana Alvino
La reconocida 'influencer' Jacinda Jenkins ha muerto, a los 28 años, dejando huérfanas a sus dos hijas, Harper y Dax.

La madre de la creadora de contenido, Emily Kocik, dio a conocer la noticia en un video de TikTok el miércoles 1 de octubre.

"Es, sin duda, lo peor que he tenido que hacer jamás", declaró, agregando que el fallecimiento fue inesperado.

"Sólo quiero que todos la recuerden por la persona que era: su gran corazón, su amabilidad, su disposición a ayudar a cualquiera, incluso cuando ella misma estaba pasando por dificultades", dijo.

Jacinda, quien nació en Lewis Town, Pennsylvania, tenía más de 200 mil seguidores en la mencionada red social, donde mostraba cosas relacionadas con moda, estilo de vida y maternidad.

Era dueña de Harper's Haven Boutique, la cual operaba desde Kentucky. Vendía camisetas y otros artículos personalizados en plataformas como Etsy.

¿Qué se sabe de la muerte de Jacinda Jenkins?

En su comunicado, la mamá de Jacinda Jenkins no detalló la causa de su deceso. Un obituario de Cooper Funeral Home indicó que la defunción fue "repentina".

"No hay nada que reprochar. No hay preguntas que responder ahora mismo. Lo único que tenemos que hacer es recordarla", comentó su progenitora.

Emily Kocik aseveró que su hija "fue inequívocamente ella misma todo el tiempo, y esa es una de las cosas que la hicieron absolutamente maravillosa".

"Si pudiéramos recordarla tal y como era, sin pensar en lo que sucedió en el pasado, recientemente, sólo en lo reciente, únicamente en todas las cosas buenas que tenía", sumó.

El adiós a Jacinda Jenkins

Ante la cámara, la mamá de Jacinda Jenkins aceptó que están "pasando por momentos difíciles" y que "esto ha sido horrible": "Era mi única hija, y ahora ya no la tengo".

Puntualizó que está preparando una celebración de vida en honor a su retoño, pero adelantó que será pequeña.

En la esquela de la funeraria se especifica que a la estrella de Internet le sobreviven sus hijas Harper y Dax, sus padres, su medio hermano, Cullen, sus abuelos maternos, Samuel y Ruth Beatty, y los paternos, Larry y Erma Jenkins.

