‘Influencer’ hace petición tras “traumática” muerte de su hijo de 3 años que no habría presenciado

La creadora de contenido Emilie Kiser presentó una demanda, de acuerdo con People. Fue el pasado 18 de mayo cuando su pequeño, Trigg, falleció.

Dayana Alvino.
Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

La famosa ‘influencer’ Emilie Kiser presentó una demanda en el Tribunal Superior de Arizona a días de la muerte de su hijo Trigg, quien tenía solamente 3 años.

El Departamento de Policía de Chandler dio a conocer que el pequeño falleció el 18 de mayo luego de que, seis días antes, sufriera un incidente de ahogamiento en la piscina de su casa.

Desde lo sucedido, la creadora de contenido no se ha pronunciado en las plataformas, pero sí ha estado luchando por salvaguardar la privacidad de su retoño.

‘Influencer’ Emilie Kiser lucha por su hijo ante la corte

De acuerdo con People, Emilie Kiser interpuso la acción legal con el objetivo de que los registros del deceso de Trigg queden sellados, incluidas imágenes del percance.

El medio asegura que ella brindó una declaración personal sobre su dolor y trauma, y que, según una fuente, quiere que las fotografías estén selladas para no tener que “revivir las consecuencias a través de videos virales”.

El informante aseveró que la moción de la estrella de redes sociales es “profundamente personal y razonable para evitar la divulgación del momento más traumático de su vida”.

Además, destapó que presuntamente las “agencias públicas han recibido más de 100 solicitudes” de los documentos e instantáneas de la defunción del menor.

El abogado de Kiser sentenció en el escrito original que los reportes requeridos “presumiblemente revelan pormenores gráficos, angustiosos e íntimos” de lo ocurrido al niño “que no tienen ninguna relación con la rendición de cuentas al gobierno”.

Entre tanto, el ‘insider’ de la reconocida revista afirmó que Emilie no se encontraba en su hogar al instante del percance, el pasado lunes 12 de mayo.

En el oficio igualmente se expone que ella está “haciendo todo lo posible” para estar ahí para su otro retoño, Theodore, de 2 meses: “Pero cada día es una batalla”.

Daily Mail dio a conocer que la corte ya falló a favor de la celebridad de 26 años, otorgándole confidencialidad temporal.

Emilie Kiser publicó fotografías de Trigg el mismo día que él se accidentó.
Imagen Emilie Kiser/Instagram
