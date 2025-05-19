Muere a los 3 años hijo de famosa ‘influencer’ tras accidente en la piscina de su casa

Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

Trigg, hijo de la famosa ‘influencer’ Emilie Kiser, murió a los 3 años este domingo 18 de mayo tras ser hospitalizado a raíz de un accidente doméstico, informó el Departamento de Policía de Chandler, en Arizona.

“Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia y los seres queridos del niño durante este momento inimaginable”, dijo Sonu Wasu, portavoz en un comunicado, según NBC News.

PUBLICIDAD

Al momento, la creadora de contenido y su pareja, Brady Kiser, mantienen el hermetismo en cuanto a su lamentable pérdida.

¿Qué le sucedió al hijo de Emilie Kiser?

De acuerdo con la dependencia, el pequeño Trigg falleció en el hospital local, donde permanecía luego de que el pasado 12 de mayo sufriera un incidente de ahogamiento en la piscina de su casa.

Las autoridades indicaron que respondieron a una llamada de emergencia, alrededor de las 19:00 horas, en la residencia de los Kiser, en la que encontraron al menor inconsciente mientras lo sacaban de la alberca.

Uniformados comenzaron la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los bomberos y se hicieron cargo. El nene fue llevado al Centro Médico Regional, en el que pereció.

“La investigación sobre las circunstancias que rodearon este percance siguen en curso”, detalló Sonu Wasu al respecto.

“Sigue siendo una investigación abierta. Por respeto a la privacidad de la familia, no haremos públicos detalles adicionales hasta que se cierre la indagación”, agregó.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa también confirmó la defunción; sin embargo, no desveló la causa final del deceso de Trigg.

Emilie y Brady dieron la bienvenida a su primogénito en julio de 2021. Su segundo bebé, Theodore, nació en marzo de este 2025.

Emilie Kiser publicó fotografía con Trigg

El mismo día de la tragedia, Emilie Kiser subió a su cuenta de Instagram un par de instantáneas en las que aparecen sus retoños.

PUBLICIDAD

En una de las fotografías se puede apreciar a Trigg dándole un beso a su madre, quien sostiene en sus brazos a Theodore.

Otra de las postales muestra a Brady, quien sonríe ampliamente, acostado en la cama con ambas criaturas, quienes visten pijamas.