¿Karina Banda tendrá un hijo? Esto predice Bis La Medium para la presentadora

Video La suerte dice que Karina Banda tendrá un hijo y Adamari recibe un mensaje de sus padres

En la emisión del 31 de diciembre de Desiguales, que estuvo cargado de emoción y espiritualidad, la médium identificó un rasgo determinante en la personalidad de la conductora: su necesidad de control.

Según Bis, el hecho de que a Karina le guste tener todo extremadamente organizado es lo que ha influido en que todavía no haya cumplido su sueño de la maternidad.

El mensaje principal de Bis La Medium fue una promesa clara para el futuro de la presentadora: "Hay un niño varón esperando por ti que lo veo en tus brazos". No obstante, esta llegada viene acompañada de una importante lección espiritual.

Bis fue enfática al aconsejarle que deje de planificar cada detalle, advirtiéndole que nada ocurrirá exactamente como ella quiera ni en el momento que ella lo decida.

La médium concluyó su intervención recordándole a Karina que debe soltar las riendas de la organización excesiva, pues en los temas de la vida y el nacimiento, "el único que manda es Dios y el reloj".

Karina Banda ha tenido un difícil camino para convertirse en madre

La presentadora ha tenido complicaciones para convertirse en madre. En junio de 2024, compartió que había puesto una pausa en el proceso, "porque la realidad es que es bastante abrumador pasar por un proceso de reproducción asistida”, dijo en entrevista con Mezcalent a finales de junio.

Ella admitió que sintió que “era necesario” parar tras un año de intentarlo, pues “estaba un poquito agobiada” y “muy estresada”.

Carlos Ponce ha estado apoyándola en cada paso y también admitió que "no ha sido fácil", en entrevista con Maity Interiano para su canal de YouTube el pasado 23 de octubre.

Ponce reveló que la búsqueda de la paternidad con Karina ha requerido un esfuerzo significativo de ambos, pues él "ya estaba fuera de servicio". Ambos han tenido que hacer un "trabajo" que incluye "exámenes," "pruebas," y "sacándose cosas para luego juntarlas".