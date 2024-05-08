Muere a los 6 años hijo de la actriz Mariana Derderián en incendio: revelan causas del siniestro

Video Esto se sabe del incendio en el que murió el hijo de 6 años de Mariana Derderián

El hijo de la actriz chilena Mariana Derderián murió a los 6 años durante el incendio ocurrido la madrugada de este 8 de mayo en la casa de la también presentadora de televisión, localizada en Vitacura, Chile.

La actriz se recupera junto a su hija mayor, de 9 años, de las lesiones que sufrieron al escapar del siniestro, mientras que Francisco Aravena, padre del menor, está en coma inducido tras las quemaduras que tuvo al intentar rescatar a su hijo.

PUBLICIDAD

¿Qué provocó el incendio en el que murió el hijo de la actriz Mariana Derderián?

En medio de la conmoción que causó el trágico accidente, la Fiscalía Oriente reveló los primeros reportes relacionados a las causas del incendio.

De acuerdo con el fiscal Ricardo Jara, el incendio habría sido provocado por la temperatura de una estufa oleoeléctrica que, al contacto con algún material inflamable, como telas, desató las llamas.

“Una fuente calórica relacionada con una estufa oleoeléctrica, que, por proximidad con algún tipo de material, puede ser prendas de vestir o telas, habría originado el punto de inicio de este incendio. Esa es la hipótesis que se maneja el día de hoy de acuerdo con lo que me informó Bomberos”, declaró según la reseña del sitio Bio bio Chile.

Jara también planteó la posibilidad de que el incendio comenzara por una falla eléctrica, relacionada con una sobrecarga del enchufe de la estufa.

En su informe, el fiscal también reveló que el menor no pudo ser rescatado por su padre ni por el personal de bomberos por las rejas de seguridad con las que estaban protegidas las ventanas de su habitación.

Además, desmintió las versiones que apuntaban a que dentro de la casa se encontraban más personas, confirmando que en el momento del incendio solo estaban en el lugar la actriz Mariana Derderián y sus dos hijos, de 6 y 9 años.

Reportó también que la menor de 9 años podría dejar el hospital en las próximas horas.