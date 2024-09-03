Muere hermano de Eric del Castillo y tío de Kate: fue actor de ‘Amor Real’ y ‘El Manantial’

Video Los angustiantes últimos momentos de Julián Ortega, actor de Élite que murió a los 41 años

Gustavo del Castillo Negrete, hermano de Eric del Castillo y reconocido actor de telenovelas como ‘Amor Real’ o ‘El Manantial’, ha muerto.

La noticia fue difundida en primer lugar mediante X (antes Twitter) por la Asociación Nacional de Actores este lunes 2 de septiembre.

La Asociación Nacional de Actores dio a conocer la muerte de Gustavo del Castillo Negrete. Imagen Asociación Nacional de Actores/X

Hija de Eric del Castillo confirma la muerte de Gustavo del Castillo Negrete

Posteriormente, Verónica del Castillo, sobrina de Gustavo del Castillo Negrete, compartió un sentido mensaje en sus historias de Instagram.

“Sólo el cuerpo muere, tu espíritu siempre con nosotros, tío. Te amo. Tu ‘Macarroni’”, escribió junto a una imagen del intérprete.

La comunicadora no reveló la fecha exacta ni las causas del deceso, pero sí exaltó la exitosa carrera que su familiar logró concretar en vida.

“Deja un legado importante en la televisión mexicana, especialmente por su participación en varias producciones de ‘Chespirito’, que es uno de los programas más icónicos de la historia de la televisión en Latinoamérica”, indicó.

Ella tampoco reveló cómo se encuentran su padre o el resto de sus seres queridos en este complicado momento.

Verónica del Castillo compartió sentidos mensajes por la muerte de su tío, Gustavo del Castillo Negrete. Imagen Verónica del Castillo/Instagram

¿Quién era Gustavo del Castillo Negrete?

De acuerdo con TVyNovelas, Gustavo del Castillo Negrete comenzó su trayectoria en la ‘pantalla chica’ y pronto se volvió un rostro identificable en los proyectos de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’.

En el cine igualmente dejó su huella gracias a películas como ‘Capulina contra los monstruos’, ‘Superzan El Invencible’ y ‘La amargura de mi raza’, según IMDb.

En el mundo de los melodramas, él formó parte de los elencos de éxitos entre los que destacan ‘Cuna de lobos’, ‘Rosa salvaje’, ‘Dulce Desafío’ y ‘Alcanzar una estrella’.

Trabajó con la retirada actriz Adela Noriega en varias historias: ‘Amor Real’, ‘El privilegio de amar’ y ‘El Manantial’.

Con su otra sobrina, Kate del Castillo, y su hermano, Eric del Castillo, compartió créditos en la popular telenovela ‘La Mentira’.

