A punto de ser operado, Eric del Castillo lamenta la ausencia de su hija Kate: "Me duele mucho"

Eric del Castillo anhela ver a Kate

Eric del Castillo entrará al quirófano

“Lo que pasa es que no puedo estar parado mucho tiempo, tengo un problema, me operaron de la espalda hace tiempo”, contó a la emisión.

“Se me rompieron dos tornillitos, y son los que me causan dolor, pero me voy a operar, es muy sencillo”, afirmó tranquilamente.

“Lo iba a hacer, pero se me vino esto y como no es así tan terrible, pero sí me duele cuando estoy parado y siempre la producción me cuida mucho”, compartió.