Eric del Castillo revela complicaciones que sufre debido a la enfermedad que padece: “Me duele”

Don Eric del Castillo se sinceró acerca de las complicaciones que sufre debido a la enfermedad que padece desde hace varios años.

El primer actor, de 90 años, compartió en declaraciones para el programa Hoy, en marzo de 2016, que tiene degeneración macular.

De acuerdo con el National Eye Institute, se trata de una enfermedad ocular: “Se presenta cuando el envejecimiento daña la mácula, parte del ojo que controla la visión nítida frontal”.

Eric del Castillo habla de las complicaciones que sufre

Tras tiempo enfrentando el trastorno, don Eric del Castillo confesó que “se descuidó”, por lo que no fue sometido a una operación a tiempo para “haber quedado mucho mejor”.

“Entonces ya no hay nada que hacer, más que tomar vitaminas para tratar de detenerla”, puntualizó en entrevista con medios como ¡Siéntese Quien Pueda!, este 9 de octubre.

La estrella de telenovelas como Vivir De Amor, que puedes ver aquí en ViX, explicó que se enfrenta a diversas complicaciones debido a la afección.

“Claro que me afecta. No puedo ir al teatro, no puedo leer ni escribir, dependo de otras personas para que lean lo que dice mi teléfono, en fin, sí, estoy sufriendo eso”, enunció.

“Luego me traen fotografías de la familia, de cuando estaban chiquitas [mis hijas], y no las puedo ver”, contó igualmente.

El padre de Verónica y Kate del Castillo puntualizó que lo que más le “molesta es la luz”, la cual siente que lo “mata”.

“En [mi] habitación, en casa, cierro las cortinas en mis momentos de descanso. Me duele porque ya no puedo ir al cine, tendría que leer subtítulos […] no puedo manejar”, comentó.

Eric del Castillo se apoya en su familia

Ante el deterioro de su vista, don Eric del Castillo se apoya principalmente en su esposa, Kate Trillo, Verónica y Kate del Castillo, quien no reside en México.

“Me duele mucho delegar todo en mis hijas y en mi esposa, sobre todo a ella, porque veo que hace muchas cosas y ya le pasé todo lo que yo debía hacer”, reconoció.

“Afortunadamente disfruto del amor de mi familia, no hay odios ni rencores”, mencionó, recuperando su lado optimista.

Él además rescató que su condición no le impide trabajar dando vida a entrañables personajes en proyectos televisivos: “He sabido salir adelante y ya con eso me conformo”.