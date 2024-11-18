Papá de Kate del Castillo revela que ya no “puede verle el rostro a las personas”: “No sé ni quiénes son”

Video Kate del Castillo no contrató a su padre en su productora: don Eric estaba feliz porque tendría trabajo

Don Eric del Castillo se ha sincerado en las últimas semanas acerca de las complicaciones que enfrenta debido al daño que sufre su vista.

El primer actor compartió recientemente que “se descuidó”, por lo que no fue sometido a una operación a tiempo para erradicar la degeneración macular que padece desde hace años.

“Entonces, ya no hay nada que hacer, más que tomar vitaminas para tratar de detenerla” dijo ante la cámara de ¡Siéntese Quien Pueda!, el 9 de octubre.

Según el National Eye Institute, dicha afección se trata de una enfermedad ocular: “Se presenta cuando el envejecimiento daña la mácula, parte del ojo que controla la visión nítida frontal”.

Eric del Castillo revela que no “puede verle el rostro a las personas”

Tras reconocer su condición, el señor Eric del Castillo acaba de dar a conocer que, en realidad, el problema “sigue avanzando”.

“Bendito sea Dios, nunca me voy a quedar ciego”, indicó, de acuerdo a declaraciones presentadas por ‘Venga la alegría’ este 18 de noviembre.

“El centro se borra, pero a mis lados veo. No puedo verle el rostro a las personas. Luego me da pena porque me saludan muy afectuosamente y yo no sé ni quiénes son”, externó.

El famoso papá de Kate del Castillo explicó que para identificar a la gente se tiene “que acercar” prácticamente hasta estar tocando su nariz.

Previamente, la estrella de telenovelas como Vivir De Amor, que puedes ver aquí en ViX, afirmó que, a raíz de la afectación, depende de su pareja, Kate Trillo, para realizar actividades.

Eric del Castillo no le teme a la muerte

En este momento en que su bienestar no está al 100 %, don Eric del Castillo aseveró que “no le tengo miedo a la muerte”, pues “es algo natural”.

Sin embargo, aceptó que hay algo de dejar de existir en el plano terrenal que sí le preocupa: “Separarme de mi esposa y de mis hijas, y de mi hijo, porque ya pasas a otra dimensión”.

“Pero mi consciencia está tranquila. Me voy contento. No le he hecho daño a nadie, que yo recuerde, porque a veces uno de niño comete muchos errores”, sentenció.