Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes en México. El actor Gustavo Cosaín sido diagnosticado con cáncer cuatro años atrás.

Elizabeth González
Gustavo Cosaín, actor de Simplemente María y El Abuelo y yo, murió cuatro años después de ser diagnosticado con dura enfermedad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en México, donde se destacó su trabajo en la industria de la televisión.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, expresaron.

Imagen ANDI / Instagram
Imagen ANDI / Instagram


En la publicación de la ANDI no se reveló la causa de su fallecimiento ni la fecha exacta de su deceso. Sin embargo, en la página de Facebook ‘Unidad Santa Fe IMSS’ se dio a conocer que su muerte habría sucedido el 2 de octubre.

“¡Vuela alto amigo, Gustavo Cosaín! Hoy nuestro amigo y vecino se adelantó. A sus familiares mi más sentido pésame. Gracias Gustavo por compartir momentos de tu vida con tantos quienes te recordaremos”, escribieron.

Luchaba contra el cáncer desde 2021

En junio de 2021, el actor de telenovelas compartió en Instagram su diagnóstico de cáncer. Aunque no reveló contra qué tipo luchaba ni en qué etapa se encontraba, compartió fotografías del tumor y de sus cicatrices.

De acuerdo con las imágenes, el tumor se encontraba cerca del hombro y se le extendería hasta la zona de la espalda.

Imagen Gustavo Cosaín / Instagram
Imagen Gustavo Cosaín / Instagram


“Quiero darles las gracias por todo el apoyo que me mandaron, por todos sus buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer, pero ahí vamos acabando con él… todavía nos falta un poquito”, compartió.

“La operación salió exitosa. Sí, con sus bronquitas de que tuve que tomar radios, quimios, pero vamos saliendo bien. Ahorita volvió a salir una bolita, pero estamos checando”, agregó.

Gustavo Cosaín.
Imagen Gustavo Cosaín / Instagram


Aunque aquella ocasión, Gustavo Cosaín no fue claro sobre qué tipo de cáncer enfrentaba, aprovechó su publicación para solicitar ayuda económica ya que llevaba “cuatro años sin chambear”.

“Tengo cuatro años sin chambear. Tenía mi lana guardada (…) pero a mí me tocó cáncer y me tocó coronavirus, pero aquí estamos con problemitas y todo (…) A quien me pueda echar la mano, se lo voy a agradecer”, sentenció.

¿Quién es Gustavo Cosaín?

Gustavo Cosaín era un actor mexicano conocido por su participación en varias telenovelas como ‘La Culpa’, ‘El abuelo y yo’, ‘Ni contigo ni sin ti’ y ‘Simplemente María’, donde trabajo con Victoria Ruffo en 1989.

Famosos

