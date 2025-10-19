Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Video Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer

El reconocido actor colombiano Gustavo Angarita falleció a los 84 años este 17 de octubre.

Desde hacía una semana se encontraba en cuidados intensivos, luego de que su estado de salud se agravara progresivamente en los últimos meses debido al cáncer que padecía.

Familia confirma muerte del actor Gustavo Angarita

La noticia fue confirmada por los familiares del actor de telenovelas como 'Bella Calamidades'.

La actriz Sandra Eichler, sobrina del artista, compartió un emotivo mensaje en Instagram: " Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona".

Desde abril pasado, Gustavo Angarita Jr., hijo del histrión, había informado sobre el delicado estado de salud de su padre, quien desde entonces recibía cuidados paliativos.

Desde abril pasado, Gustavo Angarita recibía cuidados paliativos debido al cáncer que padecía. Imagen Gustavo Angarita Jr./Instagram y Sandra Eichler/Instagram



En entrevista con la revista Vea, había dicho: "Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer ha ido afectándolo en su movilidad".

Nacido en Bogotá el 2 de septiembre de 1942, Angarita mostró desde temprana edad una inclinación por la actuación. Aunque cursó estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, no concluyó la carrera.

Fue en ese entorno universitario donde comenzó a explorar el arte escénico, realizando pequeñas presentaciones en las cafeterías del campus.

Tras quince años dedicados al teatro, incursionó en televisión y cine. Participó en más de quince películas y en numerosas producciones televisivas, entre ellas 'La casa de las dos palmas', 'La potra Zaina', 'Un ángel llamado azul', 'Chepe Fortuna' y 'La ley del corazón', entre muchas más.

Danna García: “Triste” por muerte de Gustavo Angarita

Una de las celebridades en reaccionar a la muerte de Gustavo Angarita fue Danna García, con quien compartió créditos y escenas en la telenovela 'Bella Calamidades'.

" Estoy muy triste. Se nos fue un gran actor. Poderoso, impredecible", escribió la colombiana este 18 de octubre en Instagram junto con una imagen con él en el recordado melodrama.

Este es el mensaje que Danna García le dedicó al actor Gustavo Angarita tras enterarse de su muerte. Imagen Danna García/Instagram



"Gustavo, gracias por permitirme tener el honor de aprender de ti", continuó, "maestro, buen viaje. Te quedas imborrable aquí".

Con una trayectoria que superó el medio siglo, Angarita se consolidó como una figura emblemática de la actuación en Colombia.

Su talento fue reconocido con varios galardones, entre ellos dos premios India Catalina: uno como Mejor Actor por 'La casa de las dos palmas' en 1990, y otro como Mejor Actor de Reparto por 'Hombres' en 1998.