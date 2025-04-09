Muertes de famosos

Muere reina de belleza a los 27 años: cayó 50 pies desde un puente mientras huía de la policía

Güler Erdoğan perdió la vida en un accidente luego de que las autoridades descubrieran que los niveles de alcohol en su sangre superaban el límite permitido, de acuerdo con informes. Su familia rompió el silencio.

Güler Erdoğan, famosa reina de belleza, falleció a los 27 años luego de caer desde un puente, a una altura de 50 pies, mientras huía de la policía, de acuerdo con People.

¿Qué le pasó a Güler Erdoğan?

Según información de The Sun, la noche del pasado martes 1 de abril, la ex Miss Europe Kosovo salió con su familia, en su ciudad natal, Giresun, Turquía, para celebrar el Eid al-Fitr, y posteriormente acudió a una discoteca con sus amigos.

De acuerdo con CNN Turquía, mientras se dirigía a casa manejando su automóvil en presunto estado de ebriedad, ella se encontró con un puesto de control policial.

Los agentes, reporta el medio, revisaron sus niveles de alcohol en la sangre, encontrando que tenía 1,70 miligramos por 100 mililitros, más de tres veces el límite legal.

Aparentemente, temiendo estar en problemas, expone Daily Mail, Erdoğan dejó su vehículo y corrió hacia el paso elevado que estaba cerca.

“Perdió el equilibrio y se precipitó a una autopista de seis carriles. Momentos después, un coche que circulaba en sentido contrario la arrolló trágicamente”, relata el diario británico.

Tras el suceso, al lugar arribaron ambulancias; sin embargo, “pese a los esfuerzos de los paramédicos”, ella “fue declarada muerta” ahí mismo.

La reina de belleza Güler Erdoğan perdió la vida a los 27 años.
La reina de belleza Güler Erdoğan perdió la vida a los 27 años.
Imagen Güler Erdoğan/Facebook

Familia de Güler Erdoğan se pronuncia

Después de lo sucedido, en la cuenta oficial de la modelo se publicó una imagen con una declaración de sus seres queridos.

“No crean las noticias e informaciones falsas sobre el deceso de nuestra hija, hermana y amiga, Güler Erdoğan”, se lee, reporta The Mirror.

“Nuestra hermana perdió la vida en un trágico accidente. Como su familia, estábamos a su lado en el momento del incidente”, agregan.

Por su parte, las autoridades turcas han iniciado una investigación sobre la secuencia de los acontecimientos que llevaron al fatal percance.

La familia de Güler Erdoğan emitió una declaración.
La familia de Güler Erdoğan emitió una declaración.
Imagen Güler Erdoğan/Instagram
