Muertes de famosos

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

La muerte del afamado diseñador fue confirmada por Grupo Armani. Giorgio tenía 91 años.

Por:
Univision y AP
Video Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Giorgio Armani, el reconocido diseñador italiano que dejó huella en el mundo de la moda, murió este 4 de septiembre a los 91 años en Milán, reportó Grupo Armani en un comunicado.

La casa de moda indicó que falleció en su hogar y aunque la causa de muerte no ha sido revelada, AP reportó que en junio presentó problemas de salud por lo cual no pudo asistir a varios desfiles.

"Con infinitas condolencias, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su inventor, fundador y motor incansable: Giorgio Armani. El Sr. Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta el último día, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diferentes y siempre nuevos proyectos en desarrollo", se lee en el comunicado de prensa publicado en rede sociales.

Los seres queridos del diseñador respetarán su voluntad y el funeral se celebrará de manera "privada".

Se sabe que Armani estaba planeando un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda durante la Semana de la Moda de Milán este mes.

Giorgio Armani: un ícono de la moda

Nació en Piacenza, Italia, el 11 de julio de 1934. Estudió medicina en la Universidad de Milán, pero abandonó la licenciatura después de tres años de cursarla.

Su primer contacto con el mundo del la moda fue como escaparatista y, entre 1961 y 1970, trabajó como diseñador en la firma Nino Cerruti, donde aprendió los fundamentos de la confección.

En 1975, junto a su pareja y socio Sergio Galeotti, fundó Armani SpA, lanzando una primera colección masculina que revolucionó el traje con una propuesta de diseño menos rígido y utilizando tejidos ligeros.

Su salto a la fama internacional fue en la década de 1980 tras ser contratado para diseñar el vestuario de la película 'American Gigolo', protagonizada por Richard Gere. Este vínculo con Hollywood se convirtió en una estrategia clave: Armani vistió a más de 250 películas y a innumerables celebridades en alfombras rojas.

Además de su línea principal, Armani expandió su imperio con marcas como Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Privé, Armani Casa y Armani Hotels & Resorts. También incursionó en el mundo deportivo, siendo dueño del equipo de baloncesto EA7 Emporio Armani Olimpia Milano.

Armani fue pionero en introducir una estética andrógina y minimalista, tanto en moda masculina como femenina.

Giorgio Armani deja un legado de más de cinco décadas en la industria de la moda con su estilo único de elegancia.


