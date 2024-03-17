Muertes de famosos

Muere famoso 'influencer' griego a los 23 años cuando visitaba 'pueblo fantasma': esto pasó

Giorgi Janelidze, más conocido como 'Tzane', se encontraba realizando un viaje de excursión en una abandonada localidad italiana cuando de repente ocurrió una tragedia que le quitó la vida. Esto fue lo que pasó.

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras la trágica muerte del 'influencer' griego Giorgi Janelidze, más conocido como 'Tzane'.

A sus 23 años perdió la vida mientras realizaba una excursión a Roghudi Veccino, en la región de Calabria, al sur de Italia.

De acuerdo con National Geographic y otras fuentes, la localidad es considerada como un 'pueblo fantasma' y es una atracción turística en ese país.

¿Qué le pasó al ‘influencer’ Giorgi Janelidze?

Según reportes de medios italianos como el Corriere della Sera, el joven murió al precipitarse por un barranco.

El fatídico hecho sucedió el pasado miércoles 13 de marzo cuando 'Tzane', junto con otros tres acompañantes, exploraba las ruinas de esta localidad montañosa que quedó abandonada hace 40 años tras una devastadora inundación en 1973.

Durante su recorrido, entraron en casas abandonadas, y en una de ellas ocurrió la tragedia. El joven experto en temas 'fitness' cayó desde un balcón sin barandas, precipitándose hacia el abismo, de acuerdo con reportes de la prensa italiana.

Los equipos de rescate enfrentaron dificultades para subir la pendiente y tuvieron que recurrir a un helicóptero para recuperar el cuerpo del chico, según un reporte de Il Mattino.

Según los reportes, 'Tzane' estaba de viaje con otros tres acompañantes cuando de repente murió tras caer en un barranco.
Imagen Giorgi Janelidze 'Tzane'/Instagram


Trasladaron los restos a la localidad costera de Saline Joniche, desde donde habría sido repatriado a Grecia.

'Tzane' contaba con más de 105 mil seguidores en Instagram, donde compartía contenido deportivo y de viajes.

Desde su perfil de Instagram, el 'influencer' tenía un enlace hacia la cuenta de su mánager, @pnevmas444, quien publicó algunas imágenes de lo que parece fue un homenaje póstumo que recibió el joven.

El 'influencer' Giorgi Janelidze, más conocido como 'Tzane', al parecer recibió un homenaje póstumo en un partido de futbol, según imágenes difundidas por su mánager.
Imagen pnevmas444/Instagram


Según las fotos, el acto habría ocurrido durante un partido de futbol ya que desde la tribuna se aprecia una pancarta con la leyenda "R.I.P. 'Tzane'".

No queda claro el lugar en que este homenaje se habría llevado a cabo ni se conocen mayores detalles sobre los funerales del 'influencer'.

