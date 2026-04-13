Muertes de famosos

Muere otra estrella de ‘Kilos Mortales’: se revela la causa de su fallecimiento

Dolly Martinez, quien participó en la décima temporada del programa, perdió la vida a los 30 años. Su madre dio a conocer qué le sucedió.

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Por:Dayana Alvino
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Dolly Martinez, una de las estrellas del famoso programa estadounidense ‘Kilos Mortales’ ha muerto. Tenía 30 años.

La noticia fue dada a conocer el 11 de abril por su hermana, Lindsey Cooper, quien escribió un emotivo mensaje en Facebook.

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“Dolly tenía una personalidad radiante; era capaz de iluminar cualquier lugar con su risa, su amabilidad y su espíritu cariñoso”, indicó.

“Tenía una forma especial de hacer que todos se sintieran especiales, y su calidez permanecerá con nosotros para siempre”, agregó.

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“Aunque aquí tenemos el corazón destrozado, me reconforta saber que ahora se ha reunido con nuestro papá en el cielo. Sólo puedo imaginar la alegría de su reencuentro”, compartió.

¿De qué murió Dolly Martinez de ‘Kilos Mortales’?

Este 13 de abril, TMZ reportó que la madre de Staci Thurman, mamá de Dolly Martinez, aseguró que ella falleció a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva.

De acuerdo con los informes, la celebridad de televisión ya padecía problemas de salud antes de ser hospitalizada el 29 de marzo debido a una acumulación de líquido en el corazón y los pulmones.

El medio detalla que ella fue inducida a un coma y conectada a un respirador, pero no se recuperó. Pereció en el Fort Worth Hospital, en Texas.

¿Quién era Dolly Martinez?

Dolly Martinez apareció en la décima temporada de ‘Kilos Mortales’ cuando tenía 25 años y habló con franqueza sobre sus complicaciones con la adicción a los alimentos y la salud mental.

“Lo único con el poder suficiente para distraerme de los pensamientos más oscuros es la comida”, dijo en el show.

“La comida es mi droga de cabecera, la que me quita el dolor... La comida es más que un simple placer. Es mi razón de ser”, aseveró.

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Aunque ella se mudó a Houston para estar cerca del Dr. Now y consiguió bajar 40 libras, no la aprobaron dentro de la emisión para su cirugía de pérdida de peso.

Ella es la segunda participante de la icónica serie que muere en los últimos cuatro meses. En diciembre de 2025, Pauline Potter perdió la vida a los 62 años tras sufrir un accidente automovilístico.

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