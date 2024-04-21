Muertes de famosos

Muere 'influencer' de 20 años al caer a un lago mientras grababa un video para sus fans

Una nueva tragedia sacude a las redes sociales tras confirmarse la muerte del 'influencer' Diego Santos, conocido como Dieguin MD, quien perdió la vida ahogado tras aparentemente estar grabando un video para sus seguidores.

Momento en que la famosa 'influencer' Inessa Polenko muere al caer en acantilado por una 'selfie': video

El mundo de las redes sociales está de luto tras la trágica muerte del 'influencer' brasileño Diego Santos, quien falleció este 16 de abril a los 20 años.

Santos, conocido también como Dieguin MD, perdió la vida presuntamente al caer en un embalse mientras intentaba realizar una acrobacia arriesgada para sus seguidores.

¿Cómo murió el ‘influencer’ Diego Santos?

Diego Santos, cuyo nombre real era Diego Kaua Oliveira Santos, se encontraba en el lago Salto Grande, en Sao Paulo, Brasil, en compañía de varios amigos, reportó el diario The Sun.

Estaban allí para pasar el rato, grabar videos y tomar fotografías. Durante la grabación de un truco peligroso, Santos cayó al agua y, a pesar de los esfuerzos de sus amigos por rescatarlo, murió ahogado, de acuerdo con la policía civil citada por el medio británico.

Las autoridades llegaron al lugar para auxiliarlo, pero lamentablemente encontraron el cuerpo sin vida del joven, quien se había ahogado antes de que pudieran sacarlo.

Las autoridades han catalogado lo sucedido como "sospechoso", por lo que se está realizando una investigación para esclarecer los hechos.

Diego Santos se dedicaba a la música urbana.
Diego Santos se dedicaba a la música urbana.
Imagen Diego Santos/Instagram

¿Quién era Diego Santos?

El brasileño era un joven 'influencer' con más de 140 mil seguidores en Instagram. Su personalidad y pasión por la música lo llevó a lanzar algunas canciones del género urbano y lo hicieron muy popular en las redes sociales.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano a través de Instagram, quien agradeció el apoyo que siempre se le brindó a Santos.

Diego Santos tenía solo 20 años al momento de su repentina muerte.
Diego Santos tenía solo 20 años al momento de su repentina muerte.
Imagen Diego Santos/Instagram


La agencia A2M, a la que pertenecía Santos, también publicó un comunicado en el que describieron al 'influencer' como un "joven soñador, esforzado y talentoso" y expresaron su pesar por su pérdida.

El funeral se realizó el pasado jueves 18 de abril en el cementerio Parque das Palmeiras, de acuerdo con The Sun.

Apenas el pasado 12 de abril se reportó la muerte de la 'influencer' Inessa Polenko, de 39 años, quien cayó a un acantilado en Georgia desde una altura de 170 pies aparentemente mientras se tomaba una 'selfie'.

Este es el último video que el 'influencer' 'Tzane' publicó antes de su muerte en 'pueblo fantasma'
