Muertes de famosos

Muere trágicamente influencer a los 39 años tras caer en acantilado: trataba de hacer selfie

El momento quedó registrado en las cámaras de vigilancia del lugar. Inessa Polenko, destacó en redes sociales por su contenido de estilo de vida y belleza.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Momento en que la famosa 'influencer' Inessa Polenko muere al caer en acantilado por una 'selfie': video

Inessa Polenko, la creadora de contenido de origen ruso, murió a los 39 años tras caer de un mirador en un acantilado en Georgia.

De acuerdo con reportes de sitios como La Vanguardia y El mundo, el trágico accidente sucedió el pasado 7 de abril cuando la influencer trataba de hacerse un selfie.

Polenko habría infringido las normas de seguridad al supuestamente cruzar una de las vallas que marcaban el límite de acceso a una de las zonas más peligrosas del lugar.

Informan que presuntamente la joven habría perdido el equilibrio al intentar tomar la fotografía y cayó a más de 164.0 pies de altura.

Inessa Polenko habría sido trasladad a uno de los hospitales más cercanos, donde horas después perdería la vida por las graves lesiones.

Las cámaras de vigilancia del lugar captaron trágico momento en el que la joven cae del mirador. En las imágenes se observa a otra persona correr para intentar ayudarla.

https://twitter.com/AlertaMundoNews/status/1779533168862802359/video/1

“Influencer rusa de 39 años murió mientras trataba de tomarse una selfie para sus redes sociales: La mujer cayó desde una altura de 50 metros mientras estaba en un mirador en Georgia”, se lee en la descripción del video publicado en Twitter.

¿Quién era Inessa Polenko?

Inessa Polenko se desempeñó como esteticista en Moscú, de acuerdo con reportes de La Vanguardia.

Comenzaba a forjar camino en el mundo de la creación de contenidos en redes sociales donde sumaba más de 8 mil seguidores.
La joven compartía parte de su día a día, viajes y consejos de belleza.


Relacionados:
Muertes de famososInfluencerred social InstagramFamososLatin American Music Awards

