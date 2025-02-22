Las desgarradoras palabras de la pequeña hija de Daniel Bisogno en su homenaje póstumo

Video Daniel Bisogno muere 6 días antes de que su hija cumpliera 9 años: ella es Michaela

Daniel Bisogno recibió un homenaje póstumo la noche del 21 de febrero en el Centro Cultural Telmex de la Ciudad de México, complejo teatral en el que por años se presentó.

La urna con las cenizas del presentador estuvieron rodeadas de decenas de arreglos florales en el escenario al que amigos, familiares y compañeros subieron para dedicarle emotivas palabras entre lágrimas, aplausos y risas, pero fue su pequeña hija Michaela quien más conmovió con su mensaje.

Hija de Daniel Bisogno se despide de él

Michaela, de 8 años, se mostró muy emotiva en el homenaje que le hicieron a su padre, quien en todo momento estuvo acompañada de su mamá, Cristina Riva Palacio, y su tío, Alex Bisogno.

La niña subió al escenario para dedicarle unas emotivas palabras y demostró que heredó su sentido del humor.

"Muchas gracias papi, él estaba aquí por mí, te extraño mucho. Yo voy a cuidar todo, todo, pero siempre y cuando me dejes y también el camerino y el teatro y 'Ventaneando', pero ya. Muchas gracias Papi, te quiero mucho", dijo provocando las risas y aplausos de los presentes.

Michaela se despide de su padre, Daniel Bisogno. Imagen Linet Puente/Instagram

Pati Chapoy se quiebra

La periodista fue uno de los pilares de Daniel Bisogno, pues fue ella quien le dio su primera oportunidad en la televisión como presentador de espectáculos.

Chapoy y todo el equipo de 'Ventaneando' lo homenajearon en el programa donde trabajó por más de 20 años y se mostró muy emotiva hasta las lágrimas. En el teatro, al subir al escenario, las emociones no la dejaron hablar.

"Yo no puedo hablar en este momento, disculpen, estoy muy triste", dijo con la voz entrecortada.

Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Ricardo Manjarrez y Rosario Murrieta, sus compañeros de show, le dedicaron cariñosas palabras entre lágrimas.

Su familia teatral como el productor Alejandro Gou, Freddy Ortega y otros, también lo despidieron en el lugar donde tantas veces Daniel dio funciones con diversos proyectos.

La última obra en la que participó fue 'Lagunilla Mi Barrio', la cual tuvo que abandonar por sus problemas de salud. Lisardo y Ariel Miramontes son parte del elenco y también estuvieron presentes.

Previo a su homenaje póstumo, la mañana del 21 de febrero se ofreció una misa en su memoria en las instalaciones de TV Azteca, televisora en la que trabajó durante más de dos décadas.