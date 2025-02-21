Daniel Bisogno

Hija de Daniel Bisogno ya sabe que su papá murió: así reaccionó la pequeña de 8 años

Cristina Riva Palacio, madre de Michaela, relató cómo fue el momento en el que le dio la triste noticia a su retoño. Además, compartió si festejaran a la niña, pues en sólo días cumplirá años.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Daniel Bisogno muere 6 días antes de que su hija cumpliera 9 años: ella es Michaela

Michaela, la pequeña y única hija de Daniel Bisogno, ya está enterada de que su papá murió la tarde de este jueves 20 de febrero.

Lo anterior fue dado a conocer por la mamá de la nena, Cristina Riva Palacio, quien se separó del presentador en 2019, tras más de cuatro años de matrimonio.

“Sí [le informé], Michaela sabe desde hoy en la mañana”, indicó la tarde de este viernes durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

“Cuando le dije a Michaela, obviamente lloró muchísimo, muchísimo, lloramos mucho, o sea, fue muy muy triste, pero también sabía que su papi ya estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera”, contó.

Ella detalló que a su retoño “le tocó ver” cómo el actor “ya no era su papi como antes”, pues “ya sufría” y no era el que “se burlaba de absolutamente todo”.

Hija de Daniel Bisogno pasó tiempo con él mientras estuvo hospitalizado

Daniel Bisogno pasó sus últimas semanas de vida internado en un hospital a consecuencia de una infección bacteriana en las vías biliares, la cual le generó las complicaciones de salud que causaron su fallecimiento.

Cristina Riva Palacio relató que, durante ese tiempo, Michaela pudo convivir en diversas ocasiones con su padre.

“La verdad es que cuando él no estaba en terapia intensiva, llevaba yo a Michaela una o dos veces por semana a estar con su papá, que convivieran”, relató.

“Le llevábamos, un poco clandestinamente, unas paletas heladas que le encantan a los dos. Tenían ahí su momento de complicidad”, agregó.

Recalcó que el vínculo entre ellos era “inigualable” y destacó que Bisogno tenía la capacidad de descifrar qué quería su nena con tal sólo mirarla.

En los últimos días, que el comediante estuvo en terapia intensiva, Cristina le ponía audios con la voz de Michaela animándolo, lo que lo hacía reaccionar.

“Daniel, así estuviera débil, así estuviera triste, así estuviera luchando, porque luchó hasta el último segundo, le ponías un audio de Michaela y sonreía, una sonrisa que no hay otra como esa”, enunció.

¿Celebrarán el cumpleaños de Michaela?

En esta misma oportunidad, Cristina Riva Palacio adelantó que sí tiene planeado celebrar el cumpleaños de Michaela, que será el próximo 26 de febrero.

“Voy a esperarme a que me diga qué es lo que ella quiere”, externó, “no vamos a dejar pasar el día, claramente, la vamos a festejar todos en familia, ella quiere a todo mundo”.

Michaela, hija de Daniel Bisogno.
Michaela, hija de Daniel Bisogno.
Imagen Daniel Bisogno/Instagram
