Muertes de famosos

Muere cantante Luvi Torres: rechazó tratamiento médico contra el cáncer y optó por “autosanación”

La cantautora argentina perdió la vida a los 36 años. Ella dio a conocer en enero de 2023 que había sido diagnosticada con cáncer. Meses más tarde, aseguró que se había “curado” gracias a su método ‘Cantar Sana’. Sin embargo, su padecimiento se habría “agravado”.

Por:Dayana Alvino
La cantante y compositora argentina Luvi Torres ha muerto a los 36 años. En 2023, ella dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por el Instituto Nacional de la Música, en Buenos Aires, mediante las redes sociales.

“Desde el INAMU despedimos a Luvi Torres destacando su valioso arte y enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”, escribieron el 11 de julio.

Luvi Torres optó por “Cantar Sana” para luchar contra el cáncer

De acuerdo con El Mundo, Luvi Torres informó que había decidido no recurrir a tratamientos médicos convencionales para erradicar la enfermedad que padecía.

Ella, reportan, eligió recurrir a un método de “autosanación” basado en el “canto consciente, la meditación, el chamanismo y el trabajo emocional profundo, método que denominó ‘Cantar Sana’”.

Según ABC, la cantautora aseguró en septiembre de 2023, en un ‘post’ de Instagram, estar mejor de salud.

“No recibí ningún tipo de intervención alopática (llevo el pelo corto desde hace más de un año antes del diagnóstico) y contra todo pronóstico y proyección externa de otras personas, como miedo, envidia, descreimiento, desaprobación, me curé”, indicó.

“Me curé en abril de ese año emprendiendo un viaje de autocuración donde puse a prueba mi método ‘Cantar Sana’ y mis herramientas de chamanismo”, explicó.

No obstante, ahora el diario La Nación señala que “en los últimos meses su estado se agravó”. No se ha revelado la causa exacta de su deceso.

¿Quién era Luvi Torres?

Lucía Victoria Torres, nombre real de la artista, nació en Buenos Aires. Desarrolló su música fusionando el canto ancestral, folklore, rock y pop.

Se destacó por su talento para interpretar y ejecutar instrumentos nativos como el bombo legüero y la caja chayera, además de la guitarra y el bichito cordobés, característico en su obra, destaca el INAMU.

Publicó los álbumes ‘Ser el agua’ y ‘Uoaei’, el EP ‘Transelementes’, y varios ‘singles’. También fue creadora de ‘Cantar Sana’ y ‘Ser Canto Medicina’, espacios dedicados a la curación por medio del canto.

Al respecto, El Financiero difunde que ella argumentó en entrevista para el canal ‘Love Enlightening’, en 2020, que ‘Cantar Sana’ “sirve para armonizar nuestros centros y vórtices de energía más allá del cuerpo físico”.

