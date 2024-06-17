Muertes de famosos

Muere la cantante Ivana Arellano a los 32 años en trágico accidente automovilístico

La artista chilena perdió la vida luego de que el automóvil en el que viajaba se estrellara contra una barrera de concreto, de acuerdo con reportes de medios locales.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Dan último adiós a aspirante a ‘La academia’ en las calles tras repentina muerte: funeral de Farruko Pop

La cantante chilena Ivana Arellano, conocida popularmente como ‘La Rancherita de Chanco’, murió a los 32 años.

La artista falleció la mañana del 15 de junio tras estar involucrada en un incidente de auto, de acuerdo con el portal nacional Meganoticias.

¿Qué le sucedió a Ivana Arellano?

El sitio web dio a conocer que el accidente vehicular ocurrió alrededor de las 6:50 a.m. del sábado en la Ruta M-80, entre Curanipe y Pelluhue, en la región del Maule, zona central de Chile.

Ella se trasladaba, detallan, en un coche junto a un acompañante. Por razones aún desconocidas, el conductor habría perdido el control del carro, impactándose con una barrera de concreto.

El automóvil quedó volcado en el lugar y la artista presuntamente pereció de manera instantánea debido a lo sucedido.

Entre tanto, el otro involucrado en el siniestro fue trasladado hasta el hospital de Cauquenes. Su estado de salud no estaba claro.

Según la cadena T13, la Fiscalía de Flagrancia local solicitó a la SIAT de Carabineros realizara las diligencias correspondientes para aclarar el percance.

La cantante Ivana Arellano murió a los 32 años.
La cantante Ivana Arellano murió a los 32 años.
Imagen Ilustre Municipalidad de Chanco/Facebook e Ivana Arellano/Instagram

Despiden a Ivana Arellano

Luego del deceso de la intérprete, autoridades del Municipio de Chanco en su cuenta oficial de Instagram le dedicaron un sentido mensaje.

“Es con profundo pesar que nos despedimos de nuestra querida amiga y colega Ivana Pino Arellano, una figura inolvidable cuyo carisma resonará eternamente en nuestras vidas”, escribieron.

En la misiva se puntualizó que ‘La Rancherita de Chanco’ “trabajaba y estudiaba” en el ayuntamiento “con gran responsabilidad y compromiso”.

“Pero más allá de sus logros profesionales, queremos destacar el amor inmenso que Ivana sentía por su familia. Su esposo y sus hijos eran el pilar de su existencia, la razón detrás de cada esfuerzo y sacrificio”, expresaron.

“Su voz, melodiosa y su canto apasionado, no solo unía a las familias en cada celebración, sino que también revelaba su alma artística y la misión de hacer feliz a las personas”, añadieron.

Antes de finalizar, externaron: “Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero tu legado perdurará a través del tiempo, recordándonos la belleza de tu espíritu y la generosidad de tu corazón”.

En su cuenta de Instagram, Arellano compartió ser madre de cuatro niños, a quienes solía presumir en fotografías y que ahora le sobreviven.

La cantante Ivana Arellano tenía 4 hijos, quienes ahora le sobreviven.
La cantante Ivana Arellano tenía 4 hijos, quienes ahora le sobreviven.
Imagen Ivana Arellano/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososAccidentesFamosos

