Hallan sin vida a la cantante mexicana Bela Rush tras misteriosa desaparición: deja hija en orfandad

Ana Belén Zamora Ramírez, conocida en la escena musical como Bela Rush, fue encontrada sin vida tras casi un mes de su desaparición. Esto se sabe sobre el caso que ha conmocionado en Puebla, de donde era originaria.

La comunidad musical de México está de luto tras el devastador hallazgo del cuerpo sin vida de la rapera poblana Ana Belén Zamora Ramírez, conocida en la escena musical como Bela Rush.

La cantante de 33 años desapareció misteriosamente el pasado 27 de marzo en la Colonia Libertad de Puebla.

Lo que se sabe sobre la desaparición y muerte de Bela Rush

El hallazgo sin vida de la rapera fue confirmado por el periodista Juan Carlos Valerio de la cadena Imagen Noticias Puebla, quien citó a la Fiscalía de ese estado.

" El cuerpo embolsado y abandonado en el puente del Periférico a la altura de la colonia Flor Del Bosque [...] corresponde a Belén", dijo el comunicador este lunes 22 de abril.

Bela Rush tenía casi un mes desaparecida.
Imagen Yharseck Sánchez/Facebook

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla también confirmó en su página de Facebook la localización de la cantante.

Bela Rush fue reportada como desaparecida por sus familiares ante las autoridades después de que salió de su hogar para ir a trabajar el 27 de marzo.

Así fue confirmada la localización de Bela Rush.
Imagen Bela Rush/Instagram y Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla


La noticia ha causado consternación e indignación entre algunos. En redes sociales se han publicado mensajes con la etiqueta #JusticiaParaBela.

De acuerdo con Imagen Noticias Puebla, la joven habría dejado en la orfandad a una hija.

¿Quién era Bela Rush?

Ana Belén Zamora Ramírez, oriunda de Puebla, se abrió paso en la industria musical nacional con su distintiva voz y estilo en los géneros del rap y el hip-hop.

Bela Rush era considerada una artista emergente con un futuro prometedor en el competitivo mundo del entretenimiento.

Su legado musical, aunque breve, dejó una huella en la escena urbana con canciones como ‘Nada’ y ‘No se meta’, entre otras.

Muertes de famososDesaparicionesViolenciaRapHip HopFamososCelebridadesLatin American Music AwardsLatin AMAs 2024

