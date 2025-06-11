Muere Brian Wilson, líder de los Beach Boys, a los 82 años
La noticia de su fallecimiento fue anunciada por su familia este miércoles.
Brian Wilson, líder de los Beach Boys, murió a los 82 años, reporta la agencia AP.
La familia de Wilson publicó la noticia de su muerte en su sitio web y cuentas de redes sociales este miércoles 11 de junio. No dieron más detalles del deceso.
¿Quién era Brian Wilson?
El mayor y último sobreviviente de tres hermanos musicales —Brian tocaba el bajo, Carl la guitarra principal y Dennis la batería— él y sus compañeros de los Beach Boys ascendieron en la década de 1960 de ser una banda local de California a creadores de éxitos nacionales y embajadores internacionales del surf y el sol.
Wilson mismo fue celebrado por sus dones y compadecido por sus problemas psicológicos. Fue uno de los grandes románticos del rock, un hombre atormentado que en sus años de apogeo emprendió un camino cada vez más empinado hacia la perfección sonora, el único sonido verdadero.