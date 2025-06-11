Muere Brian Wilson, líder de los Beach Boys, a los 82 años

Video Despierta América de luto: muere uno de los rostros más queridos del show y así la despiden

Brian Wilson, líder de los Beach Boys, murió a los 82 años, reporta la agencia AP.

La familia de Wilson publicó la noticia de su muerte en su sitio web y cuentas de redes sociales este miércoles 11 de junio. No dieron más detalles del deceso.

PUBLICIDAD

¿Quién era Brian Wilson?

El mayor y último sobreviviente de tres hermanos musicales —Brian tocaba el bajo, Carl la guitarra principal y Dennis la batería— él y sus compañeros de los Beach Boys ascendieron en la década de 1960 de ser una banda local de California a creadores de éxitos nacionales y embajadores internacionales del surf y el sol.