Muere boxeadora a los 25 años dos semanas después de casarse: “Ningún médico me hizo ni p… caso"

Video Muere boxeadora a los 25 años: se había casado dos semanas antes

La boxeadora británica Georgia O’Connor ha muerto a los 25 años.

La noticia fue dada a conocer por Ben Shalom, fundador y presidente de Boxxer, empresa promotora de la deportista.

“Es duro encontrarle sentido a esto. Pasan muchas cosas, pero nada es más importante que tu familia y la salud”, escribió en X (antes Twitter) este 22 de mayo.

“Mi corazón está con los padres de Georgia y su pareja, quienes sé que hicieron todo lo que pudieron sin descanso y están pasándolo muy mal ahora mismo. Georgia era pura inspiración y alguien a quien nunca olvidaré”, agregó.

Así se dio a conocer la muerte de Georgia O’Connor. Imagen Ben Shalom/X

¿De qué murió Georgia O’Connor?

A finales del pasado mes de enero, Georgia O’Connor reveló que había sido diagnosticada con cáncer tras, un año antes descubrir que tenía colitis ulcerativa.

En el ‘post’ en el que habló de su enfermedad, la pugilista relató que “durante 17 semanas, desde inicios de octubre”, había “estado en constante dolor”, yendo de un hospital a otro.

“Sabiendo en el fondo que algo iba muy mal. Desde el principio dije que sentía que era cáncer. Conocía los riesgos. Tengo colitis y PSC [colangitis esclerosante primaria], dos enfermedades que incrementan considerablemente las posibilidades de sufrirlo”, explicó.

“Pero ningún médico me hizo ni put… caso. Ningún médico me tomó en serio. Ningún doctor me hizo escáner o el análisis de sangre que pedí mientras lloraba en el suelo de agonía”, agregó.

O’Connor aseveró que los expertos que la atendían se “negaron” a examinarla e investigar y le “dijeron que no era nada”: “Me hicieron sentir que estaba exagerando”.

“¿Y ahora? Ahora el cáncer se ha extendido y, por si fuera poco, durante todo este tiempo ha habido manchas de sangre por todos mis pulmones. Por sí solo eso podría haberme matado al instante”, señaló.

Ante la presunta negligencia, Georgia dejó claro que ya no creía en los especialistas: “Pueden decir que es terminal todo lo que quieran. Pueden decir que voy a fallecer”.

“Pero, después de tardar 17, diecisiete semanas en averiguar qué me pasaba, ¿por qué caraj… iba a creerles? Soy joven, estoy en forma y soy más fuerte de lo que nunca entenderán”, indicó.

Además de manifestar su esperanza, ella puntualizó que ya contaba con la atención de un oncólogo “increíble” para afianzar tener “el mejor tratamiento y curación posible”.

Georgia O’Connor compartió que fue diagnosticada con cáncer. Imagen Georgia O’Connor/Instagram

Georgia O’Connor se casó semanas antes de morir

El 12 de mayo, Georgia O’Connor dio a conocer que había contraído matrimonio con el “amor de mi vida”, Adriano Cardinali.

En una publicación, colgó una fotografía en el que se pueden ver sus manos y las de su pareja con los anillos de boda, la cual celebraron el viernes 9.

Previamente, en febrero, la peleadora afirmó que él poseía “un alma tan pura”: “No podría imaginar la vida sin ti y te adoro desde lo más profundo de mi corazón”.