Muertes de famosos

Muere famoso reguetonero Big Dina: le quitan la vida en un balneario en pleno Viernes Santo

El cantante mexicano Big Dina, de 40 años, "fue atacado por sujetos armados que arremetieron directamente en su contra" mientras disfrutaba de las vacaciones de Semana Santa en una piscina junto a su familia en Veracruz, México. Esto se sabe sobre el crimen de Dinamar Disraeli Ramírez Ramírez, nombre real del reguetonero.

Univision picture
Por:Univision
Video Surge video del asesinato del rapero Lefty, las fuertes imágenes impactaron a sus fans

En plenas vacaciones de Semana Santa en el balneario El Terreno, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, la vida del cantante de reggaeton Dinamar Disraeli Ramírez Ramírez, conocido como Big Dina, se vio truncada a los 40 años por un trágico suceso.

Mientras disfrutaba en una piscina junto a su familia durante el Viernes Santo de este 29 de marzo, un ataque armado se suscitó en el que el famoso cantante murió.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó al reguetonero Big Dina?

De acuerdo con un reporte del diario Reforma de este sábado 30 de marzo, también "dos personas resultaron heridas" en el tiroteo: "una con un rozón de bala y un señor, que fue identificado como padre del reguetonero, resultó herido y fue trasladado al hospital".

Más sobre Muertes de famosos

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
1 mins

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

Univision Famosos
Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos
Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos
Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos

Big Dina, originario de Xalapa, " fue atacado por sujetos armados que arremetieron directamente en su contra, y minutos después perdió la vida en el sitio", reseñó el medio mexicano.

Momentos antes había compartido imágenes en sus redes sociales, bailando y cantando en la piscina.

Las autoridades estatales y municipales montaron un operativo en la zona para dar con los responsables. No se realizaron detenciones de manera inmediata.

Big Dina disfrutaba de las vacaciones de Semana Samana cuando fue atacado en el sitio en el que estaba con su familia en Veracruz, México.
Big Dina disfrutaba de las vacaciones de Semana Samana cuando fue atacado en el sitio en el que estaba con su familia en Veracruz, México.
Imagen Big Dina/Instagram


El cuerpo del artista fue levantado por el personal de Servicios Periciales, mientras paramédicos de Cruz Verde, Grupo Panteras y Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata acudieron al sitio recreativo.

Según Reforma, la Fiscalía estatal ha abierto "una carpeta de investigación" para esclarecer este trágico suceso que ha enlutado al mundo de la música urbana en México.

¿Quién era Big Dina?

La pasión por la música urbana comenzó para Big Dina a los 16 años, influenciado por artistas como Proyecto Uno, Los Ilegales, El General, Cocoman, Sandy y Papo, y especialmente por su ídolo Big Boy.

Con más de 20 años en la industria musical, Big Dina se convirtió en un exponente del género urbano en Xalapa y sus alrededores, así como en varios estados de México. Además, logró posicionarse en otros países como Colombia.

PUBLICIDAD

El reguetonero era egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV), de acuerdo con Reporte Índigo.

Su música resonaba con una mezcla de ritmos contagiosos y letras que reflejaban su experiencia y pasión por la vida. Big Dina no solo era un artista, sino también un manager de otros reguetoneros y del grupo Los Cumbiosos.

Video Atacan al cantante de corridos El Padrinito Toys, de 17 años, y a su padre: imágenes del atentado
Relacionados:
Muertes de famososReggaetonAsesinatosPiscinaSemana SantaVacacionesFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX