Muere famoso reguetonero Big Dina: le quitan la vida en un balneario en pleno Viernes Santo

En plenas vacaciones de Semana Santa en el balneario El Terreno, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, la vida del cantante de reggaeton Dinamar Disraeli Ramírez Ramírez, conocido como Big Dina, se vio truncada a los 40 años por un trágico suceso.

Mientras disfrutaba en una piscina junto a su familia durante el Viernes Santo de este 29 de marzo, un ataque armado se suscitó en el que el famoso cantante murió.

¿Qué le pasó al reguetonero Big Dina?

De acuerdo con un reporte del diario Reforma de este sábado 30 de marzo, también "dos personas resultaron heridas" en el tiroteo: "una con un rozón de bala y un señor, que fue identificado como padre del reguetonero, resultó herido y fue trasladado al hospital".

Big Dina, originario de Xalapa, " fue atacado por sujetos armados que arremetieron directamente en su contra, y minutos después perdió la vida en el sitio", reseñó el medio mexicano.

Momentos antes había compartido imágenes en sus redes sociales, bailando y cantando en la piscina.

Las autoridades estatales y municipales montaron un operativo en la zona para dar con los responsables. No se realizaron detenciones de manera inmediata.

Big Dina disfrutaba de las vacaciones de Semana Samana cuando fue atacado en el sitio en el que estaba con su familia en Veracruz, México. Imagen Big Dina/Instagram



El cuerpo del artista fue levantado por el personal de Servicios Periciales, mientras paramédicos de Cruz Verde, Grupo Panteras y Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata acudieron al sitio recreativo.

Según Reforma, la Fiscalía estatal ha abierto "una carpeta de investigación" para esclarecer este trágico suceso que ha enlutado al mundo de la música urbana en México.

¿Quién era Big Dina?

La pasión por la música urbana comenzó para Big Dina a los 16 años, influenciado por artistas como Proyecto Uno, Los Ilegales, El General, Cocoman, Sandy y Papo, y especialmente por su ídolo Big Boy.

Con más de 20 años en la industria musical, Big Dina se convirtió en un exponente del género urbano en Xalapa y sus alrededores, así como en varios estados de México. Además, logró posicionarse en otros países como Colombia.

El reguetonero era egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV), de acuerdo con Reporte Índigo.

Su música resonaba con una mezcla de ritmos contagiosos y letras que reflejaban su experiencia y pasión por la vida. Big Dina no solo era un artista, sino también un manager de otros reguetoneros y del grupo Los Cumbiosos.