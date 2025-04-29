Muere bebé de la ‘influencer’ Lizzie Kieffer: ella acababa de anunciar su tercer embarazo

Video Muere ‘Okay Baby’, estrella de TikTok a los 2 años: ¿qué le pasó?

La mamá ‘influencer’ Lizzie Kieffer atraviesa por momentos difíciles, ya que solo unas semanas después de anunciar su tercer embarazo, dio a conocer el fallecimiento de Lily, su bebé de 12 meses.

La creadora de contenido compartió la devastadora noticia en su cuenta de Instagram, donde señaló que tanto ella como el resto de su familia están viviendo “la peor pesadilla”.

“Estamos destrozados”, escribió el 26 de abril. “El miércoles nos levantamos para encontrarnos con la peor pesadilla que podíamos imaginar. Nuestra Lily había fallecido".

Kieffer describió a su hija como “el más puro de los seres” ya que “aportaba luz a cada uno de los espacios que ocupaba” con su presencia.

“Nuestros días están escritos antes de que estemos formados, y en los 374 días de vida de Lily, nos enseñó más de lo que muchos podrían en toda una vida”, agregó.

¿Qué le pasó a la hija de Lizzie Kieffer?

Lizzie Kieffer aseguró en su publicación que, hasta el momento, tanto ella como su esposo, Matt, desconocen las causas del fallecimiento de Lily. Sin embargo, explicó que los médicos les informaron sobre el hallazgo de una “gran masa” en el cerebro de la bebé.

“No podíamos saber lo que tenía porque jamás mostró síntomas; y no sabremos cómo lo desarrolló hasta que realicen más pruebas” contó.

Así se reportó la muerte de Lily, bebé de la influencer Lizzie Kieffer. Imagen Lizzie Kieffer / Instagram



“No tenemos respuestas y no sabemos por qué este es el plan de Dios para nuestras vidas; nunca comprenderemos este misterio hasta que la volvamos a ver algún día; sabemos que Lily está abrazada con fuerza por sus seres queridos en el cielo, probablemente jugando en su piscina de pelotas o paseando en su pequeño coche rojo allá arriba”, anotó.

Finalmente, la mamá ‘influencer’ agradeció el cariño de sus seres queridos y suplicó por una oración para su familia.

“Nuestra familia y nuestros amigos nos sostienen cuando sentimos que es imposible seguir. Pero queremos que sepan que nos llegan sus oraciones y apoyo. Pedimos que sigan orando con fuerza por nuestra familia mientras atravesamos estos difíciles momentos”, sentenció.

Acaba de anunciar su tercer embarazo

A principios de marzo, Lizzie Kieffer anunció su tercer embarazo en su cuenta de Instagram. Aquella ocasión, la ‘influencer’ compartió fotografías de Mía, su hija mayor, y la pequeña Lily.

“¡¡Este verano hará calorcito!! ¡El bebé número 3 llegará a nuestra familia en septiembre! ¡Estamos muy agradecidos por este nuevo milagro y estamos deseando ver qué será!”, expresó.

Así anunció su tercer embarazo Lizzie Kieffer. Imagen Lizzie Kieffer / Instagram



“Tres menores de 3 años... ¡Uf, esto va a ser genial! ¿¡El mejor consejo!?”, subrayó.