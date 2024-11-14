Muere Arturo García Tenorio, actor de 'Carrusel' y 'María Mercedes', a los 70 años

Video Jorge Ortiz de Pinedo necesita un doble trasplante de pulmón, pero no pierde la esperanza

Arturo García Tenorio, reconocido por sus actuaciones en telenovelas como ‘Carrusel’ y ‘María Mercedes’, murió a los 70 años.

La noticia de su deceso fue confirmada por el productor Jorge Ortiz de Pinedo la tarde de este jueves por medio de sus redes sociales.

“Con tristeza y una gran pena, les comunico que el destacado actor Arturo García Tenorio acaba de fallecer a los 70 años de edad, mi más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. Descanse en paz”, indicó.

¿De qué murió Arturo García Tenorio?

El actor Arturo García Tenorio padecía una enfermedad crónica que le causó la muerte.

"Poca gente sabe que Arturo tenía EPOC, lo mismo que yo tengo, la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que estaba muy mal , muy deteriorado", informó Jorge Ortiz de Pinedo, en entrevista con Sale el Sol este 15 de noviembre.

Ortiz de Pinedo relató que este jueves, a petición de García Tenorio, le enviaron una ambulancia para trasladarlo a la Casa del actor. Durante el proceso, el actor de 'Carrusel' perdió la vida.

"A la hora de quererlo transportar se asfixió, ya no pudo respirar... es lo que dice el parte medico, que murió por asfixia".

El actor reflexionó sobre la muerte antes de partir

En su perfil de Facebook, el artista compartió mensajes en los que se pronunció acerca de su sentir ante la muerte.

“La muerte es algo a lo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos”, anotó en un ‘post’ del 9 de octubre.

Previamente, en septiembre, él anotó: “No es por agendar el día que voy a morir, sólo que cuando suceda, ustedes disculpen, no voy a poder estar ahí”.

Arturo García Tenorio Imagen Mezcalent

¿Quién fue Arturo García Tenorio?

Arturo García Tenorio fue un reconocido actor mexicano que destacó en diversos ámbitos, como el cine, el teatro y la televisión.

Tuvo una trayectoria de más de cuatro décadas, a lo largo de las cuales participó en todo tipo de proyectos.

En cuanto a telenovelas, él será recordado por su trabajo en clásicos como ‘Carrusel’, ‘María Mercedes’, ‘La madrastra’, ‘Rosa salvaje’, ‘La fuerza del amor’, ‘Corazón salvaje’, ‘Los ricos también lloran’, ‘Rubí’ y ‘Vivan los niños’.

García Tenorio también hizo teatro, formando parte, por ejemplo, del elenco de la puesta en escena ‘La dama de negro’.

Además, forjó su carrera en programas de televisión. Inició en episodios de ‘El Chapulín Colorado’ y luego salió en otros como ‘Doctor Cándido Pérez’, ‘XHDRBZ’ y ‘Cómo dice el dicho’.