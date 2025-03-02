Muere famosa cantante Angie Stone a los 63 años tras accidente de auto luego de un concierto

Video Hermana de Paquita la del Barrio revela cómo la encontró muerta y el asombro que sintió

Angie Stone, cantante de R&B nominada al GRAMMY e integrante del trío de hip-hop femenino The Sequence, murió durante la madrugada del sábado 1 de marzo en un trágico accidente automovilístico. Tenía 63 años.

Lo que se sabe sobre el fatal accidente de Angie Stone

PUBLICIDAD

Alrededor de las 4:00 de la mañana, el vehículo en que viajaba de regreso a Atlanta desde Alabama "volcó y fue impactada por un camión de carga", informó el productor musical y manager de toda la vida de Stone, Walter Millsap III, a la agencia The Associated Press en un correo electrónico.

Todos los demás en la furgoneta de carga sobrevivieron, excepto Stone, agregó.

Angie Stone acaba de dar un concierto en Alabama antes de morir en un fatal accidente automovilístico. Imagen AP



La Patrulla de Carreteras de Alabama dijo en un comunicado de prensa que la furgoneta Mercedes-Benz Sprinter 2021 volcó en la Interestatal 65 alrededor de las 4:25 de la madrugada del sábado antes de ser impactada por un camión Freightliner Cascadia 2021 conducido por un hombre de 33 años de Texas.

Angie Stone fue declarada muerta en el lugar, dijo la patrulla de carreteras. El accidente ocurrió a unas 5 millas al sur de los límites de la ciudad de Montgomery.

El conductor de la Sprinter y otras siete personas en la furgoneta fueron llevados al Baptist Medical Center para recibir tratamiento. Las autoridades continúan investigando la causa.

Solo horas antes de la tragedia, la reconocida cantante había salido en la madrugada del sábado de dar un concierto en Montgomery, Alabama, destacó el portal TMZ.

Stone tenía programado presentarse en el espectáculo de medio tiempo del partido de basquetbol del campeonato masculino de la Asociación Atlética Intercolegial Central (CIAA) el sábado.

El capellán de la CIAA, el pastor Jerome Barber, pidió un momento de silencio durante el juego.

Hijos de Angie Stone reaccionan a repentina muerte

" Nunca en un millón de años esperábamos recibir esta horrible noticia", dijeron los hijos de Angie Stone, Diamond y Michael Archer, en un comunicado compartido por el SRG Group.

PUBLICIDAD

"Todavía estamos tratando de procesarlo y estamos completamente desconsolados".

Walter Millsap III, el manager de toda la vida de la artista, añadió: " Estamos verdaderamente devastados por esta inesperada y desafortunada tragedia y simplemente no hay palabras para expresar cómo nos sentimos".

¿Quién era Angie Stone?

La cantautora creó éxitos como 'No More Rain (In This Cloud)' que alcanzó el número uno durante 10 semanas en la lista de reproducción de Adult R&B de Billboard, 'Baby' con la legendaria cantante de soul Betty Wright, otro éxito número uno, 'Wish I Didn’t Miss You’ y 'Brotha’.

Stone, también conocida por la exitosa canción 'Wish I Didn’t Miss You', encontró un lugar destacado a principios de los 2000 cuando el neo-soul comenzó a dominar el panorama del R&B con la aparición de cantantes como Erykah Badu, Jill Scott, Maxwell y D’Angelo.

Su álbum de 2001 'Mahagony Soul' alcanzó el número 22 en el Billboard 200, mientras que 'The Art Of Love & War' de 2007 alcanzó el número 11.

La cantante, criada en la iglesia, nació en Columbia, Carolina del Sur, y ayudó a formar The Sequence, el primer grupo femenino en el sello pionero de hip-hop Sugar Hill Records, convirtiéndose en uno de los primeros grupos femeninos en grabar una canción de rap.