Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara
La actriz Alicia Bonet, recordada por su participación en clásicos del cine mexicano como 'Hasta el viento tiene miedo' y 'Rubí', falleció a los 78 años. Su trayectoria abarcó teatro, televisión y cine, consolidándola como una de las intérpretes más versátiles de su generación.
Ve Rubí aquí en ViX
La actriz Alicia Bonet, una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano durante las décadas de los sesenta y setenta, falleció a los 78 años, según se confirmó este 26 de octubre.
Su participación en películas que marcaron época como 'Hasta el viento tiene miedo', dirigida por Carlos Enrique Taboada, la convirtió en un referente del cine de terror de ese país.
Lo que se sabe sobre la muerte de Alicia Bonet
Bonet desarrolló una carrera artística que abarcó teatro, televisión y cine, destacándose por su capacidad de adaptación a las distintas etapas del espectáculo en México.
Su carácter reservado fuera del ámbito público contrastaba con la intensidad de los personajes que interpretó, mujeres de gran complejidad emocional que hoy forman parte del acervo cinematográfico del país.
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso de la actriz mediante un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje, la institución expresó:
"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como 'Hasta el viento tiene miedo', 'Despedida de soltera' y 'El escapulario'", destacaron.
"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI".
No se dieron a conocer de manera inmediata las causas del fallecimiento.
¿Quién fue Alicia Bonet?
Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Alicia Bonet inició su trayectoria en el teatro juvenil durante los años cincuenta, logrando pronto abrirse camino en el cine.
Compartió créditos con destacadas figuras del medio como Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez y Andrés Soler.
Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran películas y telenovelas como 'Guadalajara en verano' y la película 'Rubí', basada en la telenovela de 1968 y cuyo melodrama tuvo dos exitosos 'remakes' en 2004 y 2020.
Alicia Bonet y sus matrimonios (uno con Juan Ferrara)
En el ámbito personal, Bonet contrajo matrimonio en dos ocasiones. Primero con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos: Juan Carlos y Mauricio.
Posteriormente, se casó con el también actor Claudio Brook, reconocido por sus colaboraciones con Luis Buñuel en 'El ángel exterminador' y 'Simón del desierto'. De esta unión nacieron sus hijos Arturo y Gabriel.