Muere querido actor latino de 'Titanic' y de Como Dice el Dicho: esto se sabe

El mundo del entretenimiento de habla hispana está de luto pues se ha confirmado la muerte del actor Alejandro de la Peña, quien fue parte de exitosas series mexicanas, además de haber formado parte del cine hollywoodense en producciones como 'Titanic'.

El mundo de la televisión de habla hispana está de luto ante una nueva pérdida.

Esta vez se trata de la muerte del querido actor Alejandro de la Peña, quien ha sido parte de las exitosas series mexicanas como El Pantera y Como Dice el Dicho, que puedes ver aquí en ViX.

Lo que se sabe sobre la muerte de Alejandro de la Peña

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México confirmó el deceso este 5 de abril a través de redes sociales.

A través de Instagram, la institución dijo que "lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero": " Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros".

Así confirmó la ANDA en Instagram la muerte del actor Alejandro de la Peña.
También la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) se manifestó al respecto destacando que Alejandro de la Peña fue un "actor mexicano con una amplia trayectoria en cine con películas como 'Depredador' y 'Fragmentos del destino'".

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", dijeron.

No se revelaron de manera inmediata las causas del fallecimiento ni mayores detalles.

¿Quién era Alejandro de la Peña?

De acuerdo con una reseña del portal de la revista TVyNovelas, de las más recientes actuaciones de Alejandro de la Peña se encuentra su participación en la película 'Más sabe el diablo por viejo', de 2018, al lado de Osvaldo Benavides.

Alejandro de la Peña también fue parte de producciones de Hollywood como en la película 'Titanic'.
Entre 2011 a 2016, fue parte recurrente de Como Dice el Dicho y en 2007 actuó al lado de Luis Roberto Guzmán en la serie El Pantera, que puedes ver aquí en ViX.

Se destaca que fue "doble de acción" en la película hollywoodense 'Titanic', en 1997. Gran parte de la cinta fue filmada en Rosarito, Baja California.

