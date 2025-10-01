Muertes

Muere actriz de Mujeres Asesinas tras celebrar su cumpleaños: lo que se sabe

La actriz stunt Diana Marina López Lara perdió la vida inesperadamente. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional De Actores y por algunos de sus familiares.

Por:Elizabeth González
Video Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía

Diana Marina López Lara, actriz de Mujeres Asesinas y Como Dice el Dicho, murió inesperadamente tras celebrar su cumpleaños.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional De Actores en México, donde se destacó su trabajo como “stunt” (doble de riesgo) en varios proyectos de televisión.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, escribieron el 30 de septiembre.

Así se reportó la muerte de la actriz stunt Diana Marina López.
Imagen ANDA / Instagram

Lo que se sabe de la repentina muerte de la actriz Marina López

En la publicación de la asociación no se revelaron las causas de su fallecimiento ni se precisó la fecha exacta de su deceso. Sin embargo, en redes sociales trascendió que su fallecimiento habría ocurrido dos semanas después de celebrar su cumpleaños.

Según aparece en la página de Facebook de Marina, su muerte fue reportada el 7 de septiembre por familiares y amigos, quienes le dedicaron emotivas palabras.

Así era su trabajo como actriz stunt.
Imagen Marina López / Instagram

¿Quién era la actriz Marina López?

De acuerdo con su descripción de Instagram, Diana Marina López Lara, quien también era conocida como Marina Lars, era egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciada en Optometría

La joven trabajó como actriz stunt en proyectos como Mujeres Asesinas. Incluso, el 31 de mayo de este año compartió una fotografía junto a Angelique Boyer, a quien habría doblado en algunas escenas de peligro.

Trabajó con Angelique Boyer en Mujeres Asesinas.
Imagen Marina López / Instagram


‘Como Dice el Dicho’, ‘Esta Historia Me Suena’, ‘Ojitos de Huevo’ y ‘Quererlo Todo’ fueron otros de sus proyectos como doble de riesgo.

