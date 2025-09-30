Muertes de famosos

Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje

El actor Carlos Arau perdió la vida a los 54 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes en México.

Por:Elizabeth González
Carlos Arau, querido actor de Vecinos y famoso por participar en algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe, murió a los 54 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en México, donde se destacó su trabajo en la industria de la televisión.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, expresaron.

Así se dio a conocer la muerte del actor Carlos Arau.
Imagen Carlos Arau / Instagram


En la publicación de la ANDI no se revelaron las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en redes sociales trascendió que un día antes de reportarse su fallecimiento, las exequias del actor se habían celebrado de manera íntima.

Su último mensaje

Días antes de que se diera a conocer su fallecimiento, Carlos Arau realizó una última publicación en Facebook: primero reveló que estaba “escribiendo un guion sobre la vida de Gabriel Figueroa” y posteriormente, externó sus ganas de visitar la playa.

Interpretaba a 'Hortensio' en Vecinos.
Imagen TelevisaUnivision

¿Quién era Carlos Arau?

Carlos Arau construyó una sólida carrera en la televisión mexicana. Entre sus proyectos más importantes se encuentran la serie de comedia Vecinos, donde interpretaba a ‘Hortensio’, la rosa de Guadalupe, Eternamente Amándonos, La Madrastra y La Familia P. Luche.

