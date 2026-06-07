Paco Stanley Muerte de Paco Stanley: revelan nombre de quien supuestamente le quitó la vida Juan Carlos Uribe, productor de un nuevo documental sobre Paco Stanley, ha reavivado la polémica en torno al asesinato del conductor al compartir nuevas versiones basadas en presuntos testimonios que apuntan al aparente móvil del crimen y ahora revela quién habría estado detrás.



Ve más sobre el caso de Paco Stanley en El Show, Crónica de un Asesinato aquí en ViX



Video Mario Bezares y Paul Stanley no se hablaban desde 1999: así fue su reconciliación

Juan Carlos Uribe, productor del más reciente documental sobre el asesinato del presentador mexicano Paco Stanley, ha revelado nuevos y controvertidos detalles sobre la muerte del también famoso locutor basados, según afirmó, en testimonios de presuntos testigos directos de la planeación del crimen.

Los supuestos testigos "son tres, fueron reclutados por la DEA y por el gobierno de Estados Unidos para colaborar en las investigaciones relacionadas con la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena", dijo Uribe en una entrevista previa.

PUBLICIDAD

Ahora en nuevas declaraciones desde México da a conocer quién habría ejecutado el crimen.

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

¿Quién mató a Paco Stanley?

Durante su participación en el programa 'De primera mano' de este viernes 5 de junio, Juan Carlos Uribe sostuvo que Paco Stanley no era un "criminal" sino "un cliente más" que habría sido utilizado en supuestas operaciones relacionadas con "lavado de dinero".

De acuerdo con su versión, el supuesto móvil del homicidio habría sido un presunto "ajuste de cuentas", luego de que el presentador al parecer no devolvió una suma de 4 millones de pesos, unos 228 mil dólares al tipo de cambio de hoy, que le habrían sido entregados para "lavar".

Al ser cuestionado sobre la identidad de quién lo habría matado, el productor señaló directamente a un presunto implicado:

" Es un exagente de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad que en aquellos años existía, era como la CIA mexicana, el señor era un expolicía que se llamaba Carlos Acevedo, alias 'El Pato'", aseguró Uribe.

Añadió que dicha persona "ya falleció" y que supuestamente no existen registros fotográficos disponibles.

Aseguró que, según los testimonios de los supuestos testigos citados en su documental, Mario Bezares y Paola Durante no tendrían relación con el crimen.

El documental 'Testigos: la verdad tiene voz, caso Paco Stanley’ está disponible en la plataforma Reelle TV, en medio de una polémica que reaviva uno de los casos más impactantes de la televisión mexicana y justo cuando este 7 de junio se cumplen 27 años del crimen.

PUBLICIDAD

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 cuando salía de comer de un famoso restaurante al sur de la Ciudad de México y ubicado sobre Periférico, una de las avenidas más transitadas de esa urbe.

¿Qué dice la familia Stanley?

La familia del famoso conductor no reaccionó de manera inmediata a las declaraciones de Juan Carlos Uribe tras revelar la supuesta identidad del sujeto que habría asesinado al presentador.

A la fecha y de manera oficial, continúa siendo un misterio quién realmente le arrebató la vida.