Muere actriz Bella Galilea: meses antes fue hospitalizada por un “pulmón lleno de pus”

Video Muere actriz Bella Galilea: lo que se sabe de su repentino fallecimiento

La actriz Bella Galilea murió luego de permanecer varios días hospitalizada. En mayo, ella misma había reportado que se encontraba delicada de salud a consecuencia de un “pulmón lleno de pus” y el “estómago lleno de agua”.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amiga, Vanessa, Labios 4K, quien se enteró de su deceso cuando se encontraba en plena transmisión en vivo de TikTok.

“Acaba de fallecer Bella Galilea”, mencionó la noche del 7 de julio sin poder contener el llanto mientras atendía una llamada telefónica, donde presuntamente le habrían informado sobre la muerte de la actriz de contenido para adultos.

Bella Galilea falleció. Imagen Bella Galilea / Instagram



“Para mí sí, para mí está en un lugar bonito, descansando y para mí está en el cielo. Si tú la juzgas por tu manera de ser, tú solamente sabes, pero para mí sí está con Dios y está a un lado de Dios y es mi hermana y la quiero mucho y siempre la voy a querer y la voy a amar... Siempre la voy a amar y querer y para mí fue mi hermana”, dijo luego de que le mencionaran que no había certeza de que Bella Galilea estuviera en el cielo.

Vanessa, Labios 4K, no reveló la causa del fallecimiento de Bella Galilea, de quien dijo había perdido contacto desde hace meses. Incluso, ventiló que, hasta donde supo, la ‘influencer’ transgénero habría estado en coma por problemas de salud.

Los problemas de salud de Bella Galilea

El 31 de enero, Galilea Ferreira Ferreira informó a sus seguidores sobre la intervención dental a la que se sometió, la cual derivaría en una infección “horrible” que le provocó “muchos escalofríos”.

Posteriormente, el 12 de mayo, la actriz de contenido para adultos reapareció en una cama de hospital. En su video, informó que uno de sus pulmones estaba “lleno de pus” y que su estómago tenía agua.

“Traigo un pulmón lleno de pus, por eso estoy de lado. Me van a hacer una pequeña incisión para sacarme el pus, por eso me hacía falta el aire (...) Mi estomago está lleno de agua y eso lo van a sacar por una sonda”, dijo sin dar más detalles.