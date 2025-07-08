Muertes de famosos

Muere actriz Bella Galilea: meses antes fue hospitalizada por un “pulmón lleno de pus”

La amiga del clan de ‘Las Perdidas’ murió tras varios días hospitalizada. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amiga, Vanessa, Labios 4K.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere actriz Bella Galilea: lo que se sabe de su repentino fallecimiento

La actriz Bella Galilea murió luego de permanecer varios días hospitalizada. En mayo, ella misma había reportado que se encontraba delicada de salud a consecuencia de un “pulmón lleno de pus” y el “estómago lleno de agua”.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amiga, Vanessa, Labios 4K, quien se enteró de su deceso cuando se encontraba en plena transmisión en vivo de TikTok.

PUBLICIDAD

“Acaba de fallecer Bella Galilea”, mencionó la noche del 7 de julio sin poder contener el llanto mientras atendía una llamada telefónica, donde presuntamente le habrían informado sobre la muerte de la actriz de contenido para adultos.

Bella Galilea falleció.
Bella Galilea falleció.
Imagen Bella Galilea / Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Así hallaron muerto a Edgar Molina, el famoso diseñador de modas que vistió a gobernadora mexicana
0:58

Así hallaron muerto a Edgar Molina, el famoso diseñador de modas que vistió a gobernadora mexicana

Univision Famosos
Diane Keaton dejó millonaria fortuna: ¿quiénes podrían heredarla tras su muerte?
2 mins

Diane Keaton dejó millonaria fortuna: ¿quiénes podrían heredarla tras su muerte?

Univision Famosos
Muerte de Diane Keaton: revelan audio de llamada al 911 para auxilio de la actriz
0:57

Muerte de Diane Keaton: revelan audio de llamada al 911 para auxilio de la actriz

Univision Famosos
Muere el actor estadounidense Jimmy Shaw a los 59 años: se consagró en la TV en español
2 mins

Muere el actor estadounidense Jimmy Shaw a los 59 años: se consagró en la TV en español

Univision Famosos
Muere famoso diseñador de modas en México: le quitan la vida y lo hallan en su camioneta
1 mins

Muere famoso diseñador de modas en México: le quitan la vida y lo hallan en su camioneta

Univision Famosos
Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir
2 mins

Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir

Univision Famosos
Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?
1 mins

Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?

Univision Famosos
Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood
3 mins

Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood

Univision Famosos
Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida
2 mins

Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos


“Para mí sí, para mí está en un lugar bonito, descansando y para mí está en el cielo. Si tú la juzgas por tu manera de ser, tú solamente sabes, pero para mí sí está con Dios y está a un lado de Dios y es mi hermana y la quiero mucho y siempre la voy a querer y la voy a amar... Siempre la voy a amar y querer y para mí fue mi hermana”, dijo luego de que le mencionaran que no había certeza de que Bella Galilea estuviera en el cielo.

Vanessa, Labios 4K, no reveló la causa del fallecimiento de Bella Galilea, de quien dijo había perdido contacto desde hace meses. Incluso, ventiló que, hasta donde supo, la ‘influencer’ transgénero habría estado en coma por problemas de salud.

Los problemas de salud de Bella Galilea

El 31 de enero, Galilea Ferreira Ferreira informó a sus seguidores sobre la intervención dental a la que se sometió, la cual derivaría en una infección “horrible” que le provocó “muchos escalofríos”.

Posteriormente, el 12 de mayo, la actriz de contenido para adultos reapareció en una cama de hospital. En su video, informó que uno de sus pulmones estaba “lleno de pus” y que su estómago tenía agua.

“Traigo un pulmón lleno de pus, por eso estoy de lado. Me van a hacer una pequeña incisión para sacarme el pus, por eso me hacía falta el aire (...) Mi estomago está lleno de agua y eso lo van a sacar por una sonda”, dijo sin dar más detalles.

Bella Galilea era famosa por el contenido que subía a redes sociales y por su cercanía con el clan de 'Las Perdidas', del que Wendy Guevara es parte.

Relacionados:
Muertes de famososMuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD