Muertes de famosos Muere querido actor de 'Back to the future' tras complicación de una cirugía El elenco de la saga 'Back to the future' está de luto ante la muerte de unos de sus integrantes. Esto se sabe sobre su partida.



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Matt Clark, actor con una extensa trayectoria en cine y televisión que se prolongó durante varias décadas y lo llevó a compartir pantalla con algunas de las figuras más destacadas de Hollywood , falleció recientemente.

Causa de muerte del actor Matt Clark

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De acuerdo con información proporcionada por su familia a TMZ, Clark —recordado principalmente por su papel como camarero en 'Back to the future III' y por su participación en la comedia televisiva 'Grace under fire', murió el domingo 15 de marzo por la mañana en su residencia de Austin, Texas.

La causa del fallecimiento fueron complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.

A lo largo de su carrera, Clark participó en numerosos westerns tanto cinematográficos como televisivos, trabajando junto a actores como Clint Eastwood y John Wayne.

Matt Clark fue parte de ‘Back to the future III’. Imagen Getty Images



Asimismo, formó parte del filme de culto de los años ochenta 'The adventures of Buckaroo Banzai across the 8th dimension'.

En televisión, además de 'Grace under fire', tuvo apariciones en series clásicas como 'Bonanza', 'Kung Fu' y 'Dynasty'.

Su familia destacó que Clark fue un "actor comprometido" con su oficio, al que ejerció con respeto y vocación, sin interés por la fama ni el estrellato.