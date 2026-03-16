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Muere famoso actor en prisión: había sido acusado por abuso a adolecentes

El actor británico John Alford falleció en prisión apenas dos meses después de haber sido encarcelado y tras ser condenado por delitos de agresión sexual contra dos adolescentes. Esto se sabe.

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El actor John Alford falleció mientras se encontraba en prisión, apenas dos meses después de haber sido encarcelado tras ser condenado por delitos de agresión sexual contra dos adolescentes, según reportó la BBC el pasado fin de semana.

¿Qué le pasó al actor John Alford?

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El intérprete, de 54 años, conocido por su participación en producciones televisivas como 'Grange hill' y 'London's burning', fue encontrado sin vida en la prisión HMP Bure, ubicada en el condado de Norfolk.

Alford, cuyo nombre real era John Shannon, cumplía una sentencia de ocho años y medio de prisión luego de ser declarado culpable de agredir sexualmente a dos menores de edad, de 15 y 14 años.

Un portavoz del Servicio Penitenciario confirmó el fallecimiento a la BBC y señaló: "John Shannon falleció en prisión el 13 de marzo de 2026. Como en todos los casos de fallecimiento bajo custodia, el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional investigará el caso".

John Alford se incorporó en 1985 a la serie infantil de la BBC 'Grange hill'.
John Alford se incorporó en 1985 a la serie infantil de la BBC 'Grange hill'.
Imagen AP

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El actor, residente de Holloway, al norte de Londres, fue procesado bajo su nombre legal en el Tribunal de la Corona de St Albans en septiembre del año pasado.

Durante el juicio, se informó al jurado que Alford adquirió una botella de vodka para las dos adolescentes, quienes la consumieron en la casa de una amiga en Hoddesdon, Hertfordshire, en abril de 2022.

Fue declarado culpable de cuatro cargos de actividad sexual con una menor, así como de agresión sexual y agresión con penetración contra la adolescente de mayor edad.

Ingresó en prisión el 14 de enero, cuando la jueza Caroline Overton afirmó que los delitos tuvieron un "impacto significativo y continuo" en la vida de las víctimas.

¿Quién era John Alford?

En el ámbito profesional, Alford se incorporó en 1985 a la serie infantil de la BBC 'Grange hill', donde interpretó al estudiante Robbie Wright hasta 1989.

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Posteriormente, alcanzó mayor notoriedad en 1993 al unirse al elenco del drama de ITV 'London's burning' durante su sexta temporada, interpretando al bombero Billy Ray, un papel que le dio amplia popularidad y lo llevó a iniciar una carrera musical en 1996.

No obstante, su trayectoria se vio interrumpida cuando fue despedido de la serie y condenado a nueve meses de prisión en 1997, tras ser declarado culpable de suministrar cocaína y cannabis a un periodista encubierto del News of the World.

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