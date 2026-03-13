Muertes de famosos Muere inesperadamente sobrina del ‘Rey Vallenato’ a los 15 años: tuvo extraño fallecimiento El cantante Iván Zuleta y sus seres queridos están atravesando un difícil momento tras el fallecimiento de la adolescente Daniela Isabel, quien, dijo él, estaba “comenzando a vivir”.



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El cantante Iván Zuleta, conocido como el ‘Rey Vallenato’, se encuentra de luto tras la sorpresiva muerte de su sobrina, Daniela Isabel, de tan sólo 15 años.

La noticia del deceso fue confirmada por el cantante Poncho Zuleta, quien publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

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“Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban”, escribió.

“Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, aseguró en su misiva.

¿Qué le pasó a la sobrina de Iván Zuleta?

Este miércoles 11 de marzo se realizó, en la funeraria Ecce Homo, en la ciudad de Valledupar, Colombia, en servicio fúnebre para Daniela Isabel.

Ahí, Iván Zuleta compartió en entrevista con el programa Noticias Caracol algunos de los detalles de lo sucedido a su sobrina.

“La niña llega del colegio, sube a su habitación, se acuesta. Cuando su mamá la va a llamar, aproximadamente a los 40 minutos, estaba muy llena de vómito por todas partes y al parecer ya no presentaba signos vitales”, dijo.

Por su parte, El Heraldo dio a conocer que, alegadamente, la joven fue trasladada de inmediato a la Clínica Erasmo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Actualmente, se espera el veredicto del Instituto de Medicina Legal para establecer las causas oficiales del deceso de Daniela.

“El caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor”, señaló Iván.

Sin embargo, según el medio, entre las primeras hipótesis se ha mencionado que Daniela habría sufrido “una posible broncoaspiración”.

‘Rey Vallenato’ se rompe en funeral de su sobrina

Además de hablar de lo ocurrido, el ‘Rey Vallenato’ también compartió su sentir ante la irreparable pérdida de su sobrina Daniela.

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“Un dolor muy profundo. [Era] una niña de 15 años comenzando a vivir, pero hay que aceptar los designios de Dios”, confesó entre lágrimas.