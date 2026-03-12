Muertes de famosos

Mueren famoso ‘influencer’, su esposa y padre por intentar rescatar a joven que se ahogaba

El creador de contenido gastronómico Ben Wood perdió la vida mientras intentaba ayudar a una joven en la playa de Miramar, en Chile. Desafortunadamente, la situación terminó en tragedia.

Dayana Alvino
El reconocido ‘influencer’ gastronómico Ben Wood, su esposa, María José Duarte, y su padre, Norman Ray Wood, perdieron la vida intentando salvar a una joven que se ahogaba.

La muerte de la pareja fue confirmada este miércoles por una de sus dos hijas en un mensaje publicado en la cuenta de Instagram del creador de contenido.

“El 9 de marzo será para ustedes y para recordar cómo ustedes dieron su vida por otros, como lo hicieron muchas veces antes”, escribió.

“Mi mamita y mi papito siempre vivirán con nosotras y con ustedes también. Mis papás le tenían un tremendo amor a su trabajo, su vida, su pasión”, indicó. “Los amo de aquí al cielo”.

¿Qué le pasó a Ben Wood, su esposa y papá?

De acuerdo con La Nación, los trágicos hechos ocurrieron el lunes 9 de marzo en la playa Miramar, en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, en Chile.

Daily Mail detalla que, alrededor de las 19:00 horas (tiempo local), una mujer, posteriormente identificada como Patricia del Pilar Bello, fue arrastrada al océano.

Al notar lo sucedido, la pareja de ella, Felipe Hernández, Ben Wood, María José Duarte y Norman Ray Wood se lanzaron al agua para salvarla. Sin embargo, los cuatro fueron jalados por las grandes olas.

El creador de contenido y su padre, quien sólo estaba de visita en el país, fallecieron en el agua. Duarte fue rescatada con vida, pero posteriormente pereció en el hospital.

Desafortunadamente, Bello igualmente murió. Su novio sobrevivió después de que la Armada de Chile lo sacara del mar con un helicóptero naval.

Actualmente, la policía local está investigando el incidente. Las autoridades creen, hasta la confirmación oficial, que todas las víctimas se ahogaron.

¿Quién era Ben Wood?

Benjamín Wood nació en Connecticut, pero había estado viviendo en Chile desde hace casi 13 años. Consiguió seguidores en sus redes sociales gracias a su contenido sobre hamburguesas y cerveza artesanal.

Él fundó las empresas de cervezas y destilados Craftwork Chile y Lost and Found Liquids. A finales de febrero cerró su compañía Beervana.

En uno de sus videos, él aseguró que estaba poniendo todo su esfuerzo por hacer crecer sus negocios actuales.

