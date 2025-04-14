‘Friends’ suma otra pérdida: muere querido actor a la misma edad que Matthew Perry

Video Muere otro actor de ‘Fast & Furious’: ya son 4 que han partido

Nicky Katt, otro de los reconocidos actores que participó en la popular serie ‘Friends’, ha muerto a los 54 años, misma edad que tenía el fallecido Matthew Perry, protagonista del programa.

La noticia fue confirmada por su abogado, John Sloss, y, según informa The Guardian, ocurrió el pasado 8 de abril en Burbank, California.

Al momento, no se ha revelado la causa del deceso de la estrella, quien se suma a las pérdidas que ha tenido el famoso ‘show’, incluyendo a la actriz Teri Garr, que perdió la vida el 29 de octubre de 2023.

Mientras que la estrella sucumbió por complicaciones de la esclerosis múltiple que padecía, a los 79 años, Perry pereció por “los efectos agudos de la ketamina”, ahogado en el jacuzzi de su residencia, en Pacific Palisades de Los Ángeles.

El actor Nicky Katt perdió la vida a la misma edad que Matthew Perry, y ambos aparecieron en ‘Friends’. Imagen The Grosby Group y Getty Images

Reaccionan a la muerte de Nicky Katt

Tras conocerse lo ocurrido, el productor Richard Linklater compartió un sentido mensaje para despedir a Nicky Katt, con quien colaboró en diferentes oportunidades.

“Creo que probablemente él sobrecargó todos sus papeles, lo que lo hace memorable”, dijo, de acuerdo con el medio.

“Quizá también llenó demasiado su vida, lo que, aunque a menudo exasperaba a sus allegados, lo convierte en alguien a quien nunca olvidarás. Echáremos de menos esa chispa brillante”, agregó.

Por su parte, el director Robert Rodríguez aseveró que “siempre se podía contar” con la difunta estrella “para muchas cosas”.

“Llegaba increíblemente preparado para un personaje, con vestuario y utilería”, explicó, “solía decir diálogos que siempre sonaban tan inesperados como una improvisación, pero era el texto”.

“Nicky era un auténtico placer dentro y fuera de la cámara. Un verdadero artista. Un amigo”, externó emotivamente al respecto.

“Es muy triste perderlo, pero sólo puedo estar agradecido de haberlo conocido, de haber trabajado con él y de haberlo visto crear su propia magia, verdaderamente original, que vivirá para siempre en su medio favorito”, concluyó.

¿Quién era Nicky Katt?

Nicky Katt nació el 11 de mayo de 1970 en Dakota del Sur, expone Los Angeles Times. Comenzó como actor infantil en series como ‘Quincy, M.E.’, ‘Father Murphy’, ‘Fantasy Island’ y ‘CHiPs’.

Su avance llegó con la cinta ‘Dazed and Confused’, en la que encarnó al matón ‘Clint Bruno’ y compartió con Matthew McConaughey, Ben Affleck y Parker Posey.

En su trayectoria se incluyen créditos en ‘Waking Life’, ‘SubUrbia’, ‘School of Rock’, ‘The Limey’, ‘Full Frontal’, ‘Behind the Candelabra’, ‘Insomnia’, ‘Batman: The Dark Knight’, ‘A Time to Kill’ y ‘Death Proof’ y ‘Boston Public’, entre otros.