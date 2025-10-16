Muertes

Muere Ace Frehley, guitarrista original de KISS, tras sufrir caída en su casa

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia. Horas antes, el exintegrante de KISS había sido reportado en estado grave tras sufrir una grave caída en su casa.

Por:Elizabeth González
Ace Frehley, guitarrista original y fundador de KISS, murió a los 74 años tras sufrir grave caída en su casa.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves 16 de octubre por su familia a través de un comunicado.

“Estamos completamente devastados y desconsolados”, declaró la familia de Frehley. “En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones y deseos de amor, cariño y paz al dejar este mundo”, agregaron.

“Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre”, sentenciaron.

La muerte de Ace Frehley fue atribuía a una “caída reciente en su casa” por su representante, Lori Lousararian, según reseña ‘Rolling Stone’.

Horas antes, el músico había sido reportado por TMZ en estado grave tras sufrir una hemorragia cerebral.

Lo que se sabe de la muerte de Ace Frehley

Ace Frehley, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, se encontraba hospitalizado desde hace días. Este jueves 16 de agosto, TMZ había reportado que su pronóstico “no era bueno”, ya que el músico se encontraba con soporte vital.

“Fuentes familiarizadas con la situación de Ace nos dicen que sufrió una hemorragia cerebral cuando se cayó en su estudio hace un par de semanas, lo que lo obligó a cancelar las próximas fechas de su gira”, señalaron.

Incluso, reportaron que la familia del músico estaba considerando “desconectarlo” esta noche debido a que Ace no presentaba mejoría.

El 25 de septiembre, se informó en la cuenta de Instagram de Frehley que se encontraba en observación tras sufrir una “leve” caída, por lo que algunas de sus presentaciones serían pospuestas por solicitud de su médico, quien necesitaba tenerlo en observación.

Sin embargo, una semana después se informó que “debido a algunos problemas médicos en curso”, Ace había tomado “la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.

¿Quién era Ace Frehley?

Ace Frehley fue miembro fundador de KISS, colaborando con Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss entre 1973 y 1982.

Pese al éxito de la banda, Ace abandonó el grupo debido a diferencias creativas y problemas de adicción, emprendiendo su carrera como solista tiempo después. En 1996 regresó a KISS y permaneció con ellos hasta 2002.

