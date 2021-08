Muere Beatriz Arrastia, la abuela de Enrique Iglesias, a los 98 años

De hecho, apareció por primera ocasión en la televisión española hace dos años en el show 'Volverte a ver'. Ahí, se refirió a su hija Isabel: "Es maravillosa, vale su peso en oro". Además, sobre sus famosos nietos, agregó que "no tenía palabras para expresar el cariño" que les guardaba. "Ese cariño que es tan importante en la vida. Me sale del alma. Me conocen bien, saben lo que quiero", dijo.