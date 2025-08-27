Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo, reportan

Luego de semanas de especulaciones reportan que Anna Kournikova estaría embarazada por tercera vez. Según la información, Enrique Iglesias estaría "muy ilusionado" por la próxima llegada de su cuarto hijo.

Por:
Ashbya Meré.
Video Enrique Iglesias tiene los órganos al revés: este es el padecimiento que sufre y cómo puede afectarlo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo, según confirmo la revista ¡Hola! este 27 de agosto, tras semanas de especulaciones.

La publicación reportó que una fuente muy confiable y cercana a la familia señaló que la pareja está "muy ilusionada" por la próxima llegada del bebé.

"El embarazo es real y que todo sigue su curso perfectamente bien", informó la revista.

De acuerdo con la información, Anna estaría a mitad del embarazo, por lo que se espera que dé a luz a finales de este 2025.

Fue en junio cuando comenzaron los rumores de que Anna estaba esperando un bebé, luego de que fuera captada a las afueras de un supermercado en Miami. La modelo y extenista iba acompañada de sus tres hijos y vestía ropa holgada que no mostraba del todo su vientre.

Las fotos que levantaron sospecha sobre un posible nuevo embarazo de Anna Kournikova.
Las fotos que levantaron sospecha sobre un posible nuevo embarazo de Anna Kournikova.
Imagen The Grosby Group

Según ¡Hola!, la rusa, de 44 años, no acompañó a Enrique Iglesias, de 50, a su breve gira por España que ofreció a principios del verano para evitar la fatiga de los vuelos.

Este es el tercer embarazo de Anna Kournikova y Enrique Iglesias, quienes llevan 24 años de relación, y tienen tres hijos: los mellizos, Lucy y Nicholas de 7 años, y la pequeña Mary, de 5.

La pareja siempre ha sido muy reservada con su vida personal, sobre todo con los embarazos y una vez más no fue la excepción.

Anna Kournikova fue captada el 24 de junio en un supermercado de Miami en compañía de sus tres hijos.
Anna Kournikova fue captada el 24 de junio en un supermercado de Miami en compañía de sus tres hijos.
Imagen The Grosby Group
