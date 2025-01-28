Enrique Iglesias

Anna Kournikova reaparece en silla de ruedas y deja ver como poca veces a sus hijas

La extenista fue captada en silla de ruedas y acompañada de sus dos hijas, Lucy y Mary.

Por:
Univision
Video La enternecedora reacción de los hijos de Enrique Iglesias y Ana Kournikova al ver a sus papás en el video de 'Escape'

Anna Kournikova y sus hijas, a quienes procreó con Enrique Iglesias, compartieron una tarde de compras en el centro comercial Bal Harbour el fin de semana.

Ana Kournikova salió de compras en compañía de sus hijas.
Ana Kournikova salió de compras en compañía de sus hijas.
Imagen The Grosby Group


La extenista llamó la atención por aparecer en silla de ruedas y con una bota ortopédica en la pierna derecha. No está claro qué le ocurrió a la esposa de Enrique Iglesias, pero se le notaba sonriente a pesar de haber sufrido una lesión.

Ana Kournikova fue captada usando una bota ortopédica.
Ana Kournikova fue captada usando una bota ortopédica.
Imagen The Grosby Group

La modelo rusa y sus hijas, Lucy y Mary, iban acompañadas de un presunto grupo de amigas, según reportó la revista ¡Hola!, con las que visitaron costosas tiendas, como Chanel.

Hijas de Anna Kournikova y Enrique Iglesias lucen enormes

La sorpresa no solo fue que Anna Kournikova fuera captada en silla de ruedas, también lo mucho que las niñas han crecido, pues es poco común que la extenista y Enrique Iglesias compartan imágenes de sus hijos.

Lucy es melliza de Nicholas, los niños ya tienen 7 años; mientras que la pequeña Mary cumplirá 5 el 30 de enero.

Anna Kournikova se fue de compras con sus hijas Lucy y María.
Anna Kournikova se fue de compras con sus hijas Lucy y María.
Imagen Luis Fernández/The Grosby Group

En las fotografías que fueron tomadas por un paparazzo las niñas estaban vestidas iguales con jeans, camiseta blanca y botas rosas. Mary sostenía un globo rosa, mientras que Lucy caminaba al lado de la silla de ruedas de su madre.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias viven en Miami junto a sus tres hijos.

Enrique Iglesias con sus hijos Nicholas, Lucía y María.
Enrique Iglesias con sus hijos Nicholas, Lucía y María.
Imagen Anna Kournikova/Instagram
