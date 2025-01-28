Anna Kournikova reaparece en silla de ruedas y deja ver como poca veces a sus hijas
La extenista fue captada en silla de ruedas y acompañada de sus dos hijas, Lucy y Mary.
Anna Kournikova y sus hijas, a quienes procreó con Enrique Iglesias, compartieron una tarde de compras en el centro comercial Bal Harbour el fin de semana.
La extenista llamó la atención por aparecer en silla de ruedas y con una bota ortopédica en la pierna derecha. No está claro qué le ocurrió a la esposa de Enrique Iglesias, pero se le notaba sonriente a pesar de haber sufrido una lesión.
La modelo rusa y sus hijas, Lucy y Mary, iban acompañadas de un presunto grupo de amigas, según reportó la revista ¡Hola!, con las que visitaron costosas tiendas, como Chanel.
Hijas de Anna Kournikova y Enrique Iglesias lucen enormes
La sorpresa no solo fue que Anna Kournikova fuera captada en silla de ruedas, también lo mucho que las niñas han crecido, pues es poco común que la extenista y Enrique Iglesias compartan imágenes de sus hijos.
Lucy es melliza de Nicholas, los niños ya tienen 7 años; mientras que la pequeña Mary cumplirá 5 el 30 de enero.
En las fotografías que fueron tomadas por un paparazzo las niñas estaban vestidas iguales con jeans, camiseta blanca y botas rosas. Mary sostenía un globo rosa, mientras que Lucy caminaba al lado de la silla de ruedas de su madre.
Anna Kournikova y Enrique Iglesias viven en Miami junto a sus tres hijos.