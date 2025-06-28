¿Enrique Iglesias será otra vez papá? Las fotos de Anna Kournikova que levantaron sospechas
A la pareja le gusta mantener su vida familiar fuera del ojo público, por lo cuál sus embarazos no los comparten. ¿Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo?
Anna Kournikova fue captada junto a sus tres hijos en un supermercado de Miami el 24 de junio, y las fotografías difundidas levantaron sospechas de un posible nuevo embarazo.
Las imágenes muestran a la pareja de Enrique Iglesias vestida con un suéter oversize color crema, pantalones marrones y gafas de sol, outfit que algunos en redes consideraron que ocultaba su vientre.
La modelo y extenista empujaba un carrito lleno de compras y a su lado caminaban los gemelos Lucy y Nicholas, de 7 años, y la pequeña Mary, de 5.
Aunque no hay confirmación oficial, los seguidores de la pareja formada no tardaron en especular sobre la posible llegada de un cuarto hijo.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova nunca anuncian sus embarazos
Este tipo de rumores no es nuevo para la pareja, pues siempre mantienen extrema discreción respecto a su vida personal y familiar.
En 2017, Kournikova logró mantener en secreto su embarazo de gemelos hasta después del parto, sorprendiendo al mundo con el anuncio.
Dos años después, mantuvieron oculta la espera de Mary, sin embargo, Anna fue captada por un paparazzo, quien ventiló el abultado vientre de la exdeportista rusa.
Hasta el momento, la pareja no ha emitido declaraciones respecto a los rumores de un posible tercer embarazo.