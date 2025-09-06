Enrique Iglesias

Así luce Anna Kournikova con su pancita de embarazo: la captaron junto a su hijo de 7 años

La pareja de Enrique Iglesias fue captada junto a su hijo Nicholas en Miami. La extenista rusa vestía ropa holgada.

Por:
Ashbya Meré.
Video Enrique Iglesias confirma cuarto bebé en camino y así reacciona: “Mucha responsabilidad”

Anna Kournikova se fue de compras con su hijo Nicholas el 4 de septiembre. La pareja de Enrique Iglesias fue captada a las afueras de un supermercado en Miami.

Una vez más, la extenista fue vista usando ropa holgada que cubría su vientre, sin embargo, se alcanza a percibir su pancita.

Desde hace unas semanas comenzaron a circular los rumores de que la pareja estaba esperando a su cuarto hijo, y fue la revista ¡Hola! quien lo habría confirmado. Pero, fue hasta el 1 de septiembre cuando Enrique Iglesias rompió el silencio.

Anna Kournikova vestía ropa holgada.
Anna Kournikova vestía ropa holgada.
Imagen The Grosby Group

¿Qué dijo Enrique Iglesias del embarazo de Anna Kournikova?

En su reciente visita a México, el cantante español fue abordado por la prensa sobre el tema y confirmó que su pareja está embarazada cuando le cuestionaron cómo se sentía con la próxima llegada de bebé.

“Mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas”, dijo sin dar mayores detalles.

De acuerdo con reportes de ¡Hola!, Anna Kournikova estaría a mitad del embarazo.

La pareja ha formado una familia junto a sus tres hijos: los mellizos, Lucy y Nicholas de 7 años, y la pequeña Mary, de 5.

Anna Kournikova y su mellizo Nicholas.
Anna Kournikova y su mellizo Nicholas.
Imagen The Grosby Group/305shock
