Así luce Anna Kournikova con su pancita de embarazo: la captaron junto a su hijo de 7 años

Anna Kournikova se fue de compras con su hijo Nicholas el 4 de septiembre. La pareja de Enrique Iglesias fue captada a las afueras de un supermercado en Miami.

Una vez más, la extenista fue vista usando ropa holgada que cubría su vientre, sin embargo, se alcanza a percibir su pancita.

Desde hace unas semanas comenzaron a circular los rumores de que la pareja estaba esperando a su cuarto hijo, y fue la revista ¡Hola! quien lo habría confirmado. Pero, fue hasta el 1 de septiembre cuando Enrique Iglesias rompió el silencio.

Anna Kournikova vestía ropa holgada. Imagen The Grosby Group

¿Qué dijo Enrique Iglesias del embarazo de Anna Kournikova?

En su reciente visita a México, el cantante español fue abordado por la prensa sobre el tema y confirmó que su pareja está embarazada cuando le cuestionaron cómo se sentía con la próxima llegada de bebé.

“Mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas”, dijo sin dar mayores detalles.

De acuerdo con reportes de ¡Hola!, Anna Kournikova estaría a mitad del embarazo.

La pareja ha formado una familia junto a sus tres hijos: los mellizos, Lucy y Nicholas de 7 años, y la pequeña Mary, de 5.