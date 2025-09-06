Así luce Anna Kournikova con su pancita de embarazo: la captaron junto a su hijo de 7 años
La pareja de Enrique Iglesias fue captada junto a su hijo Nicholas en Miami. La extenista rusa vestía ropa holgada.
Anna Kournikova se fue de compras con su hijo Nicholas el 4 de septiembre. La pareja de Enrique Iglesias fue captada a las afueras de un supermercado en Miami.
Una vez más, la extenista fue vista usando ropa holgada que cubría su vientre, sin embargo, se alcanza a percibir su pancita.
Desde hace unas semanas comenzaron a circular los rumores de que la pareja estaba esperando a su cuarto hijo, y fue la revista ¡Hola! quien lo habría confirmado. Pero, fue hasta el 1 de septiembre cuando Enrique Iglesias rompió el silencio.
¿Qué dijo Enrique Iglesias del embarazo de Anna Kournikova?
En su reciente visita a México, el cantante español fue abordado por la prensa sobre el tema y confirmó que su pareja está embarazada cuando le cuestionaron cómo se sentía con la próxima llegada de bebé.
“Mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas”, dijo sin dar mayores detalles.
De acuerdo con reportes de ¡Hola!, Anna Kournikova estaría a mitad del embarazo.
La pareja ha formado una familia junto a sus tres hijos: los mellizos, Lucy y Nicholas de 7 años, y la pequeña Mary, de 5.