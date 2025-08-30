Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son captados tras ventilarse que estarían esperando otro hijo

La pareja fue captada disfrutando de un día en yate en Miami, un día después de ventilarse que, presuntamente, estarían esperando a su cuarto hijo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando a su cuarto hijo: fotos del supuesto embarazo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron captados el 28 de agosto en Miami, un día después de que trascendiera que presuntamente están esperando a su cuarto bebé.

La pareja fue vista disfrutando de un paseo en bote mientras se dejaban ver relajados.

PUBLICIDAD

El cantante y la tenista usaban gorra, lentes oscuros y atuendos cómodos e informales.

La presunta pancita de embarazo de Anna no se pudo apreciar, debido a que estaba sentada y uno de los muros del bote la tapaba.

Más sobre Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando a su cuarto hijo: fotos del supuesto embarazo
0:53

Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando a su cuarto hijo: fotos del supuesto embarazo

Univision Famosos
Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo, reportan
1 mins

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo, reportan

Univision Famosos
¿Enrique Iglesias será otra vez papá? Las fotos de Anna Kournikova que levantaron sospechas
1 mins

¿Enrique Iglesias será otra vez papá? Las fotos de Anna Kournikova que levantaron sospechas

Univision Famosos
Anna Kournikova reaparece en silla de ruedas y deja ver como poca veces a sus hijas
1 mins

Anna Kournikova reaparece en silla de ruedas y deja ver como poca veces a sus hijas

Univision Famosos
Las bodas de 2023: de Michelle Renaud y Matías Novoa hasta Alexis Ayala y Cinthia Aparicio
4 mins

Las bodas de 2023: de Michelle Renaud y Matías Novoa hasta Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Univision Famosos
Enrique Iglesias tiene los órganos al revés: este es el padecimiento que sufre y cómo puede afectarlo
1:17

Enrique Iglesias tiene los órganos al revés: este es el padecimiento que sufre y cómo puede afectarlo

Univision Famosos
¿Enrique Iglesias y Anna Kournikova se casaron tras 21 años de noviazgo? Hermano de él lo exhibe
3 mins

¿Enrique Iglesias y Anna Kournikova se casaron tras 21 años de noviazgo? Hermano de él lo exhibe

Univision Famosos
Enrique Iglesias tiene un increíble gesto con un fan en medio de una carretera
1:29

Enrique Iglesias tiene un increíble gesto con un fan en medio de una carretera

Univision Famosos
Enrique Iglesias se besa con una mujer y le recuerdan a su pareja Anna Kournikova
2:07

Enrique Iglesias se besa con una mujer y le recuerdan a su pareja Anna Kournikova

Univision Famosos
7 deportistas que se enamoraron de una celebridad y ahora tienen una relación muy sólida
29 fotos

7 deportistas que se enamoraron de una celebridad y ahora tienen una relación muy sólida

Univision Famosos

Las imágenes tampoco muestran si la pareja estaba acompañada de sus tres hijos, Lucy, Nicholas y Mary.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova en Miami.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova en Miami.
Imagen The Grosby Group

Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando otro hijo

El 27 de agosto la revista ¡Hola! reportó que Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo.

La publicación reportó que una fuente muy confiable y cercana a la familia señaló que la pareja está "muy ilusionada" por la próxima llegada del bebé.

"El embarazo es real y que todo sigue su curso perfectamente bien", informó la revista.

De acuerdo con la información, Anna estaría a mitad del embarazo, por lo que se espera que dé a luz a finales de este 2025.

Desde junio se especula que Kournikova está esperando otro bebé, pues fue captada saliendo de un supermercado en Miami con ropa holgada.

Este sería el tercer embarazo de Anna Kournikova y Enrique Iglesias, quienes llevan 24 años de relación, y tienen tres hijos: los mellizos, Lucy y Nicholas de 7 años, y la pequeña Mary, de 5.

Anna Kournikova fue captada el 24 de junio en un supermercado de Miami en compañía de sus tres hijos.
Anna Kournikova fue captada el 24 de junio en un supermercado de Miami en compañía de sus tres hijos.
Imagen The Grosby Group
Relacionados:
Enrique IglesiasFamosas EmbarazadasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD