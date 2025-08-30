Enrique Iglesias y Anna Kournikova son captados tras ventilarse que estarían esperando otro hijo

Video Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando a su cuarto hijo: fotos del supuesto embarazo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron captados el 28 de agosto en Miami, un día después de que trascendiera que presuntamente están esperando a su cuarto bebé.

La pareja fue vista disfrutando de un paseo en bote mientras se dejaban ver relajados.

PUBLICIDAD

El cantante y la tenista usaban gorra, lentes oscuros y atuendos cómodos e informales.

La presunta pancita de embarazo de Anna no se pudo apreciar, debido a que estaba sentada y uno de los muros del bote la tapaba.

Las imágenes tampoco muestran si la pareja estaba acompañada de sus tres hijos, Lucy, Nicholas y Mary.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova en Miami. Imagen The Grosby Group

Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando otro hijo

El 27 de agosto la revista ¡Hola! reportó que Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo.

La publicación reportó que una fuente muy confiable y cercana a la familia señaló que la pareja está "muy ilusionada" por la próxima llegada del bebé.

"El embarazo es real y que todo sigue su curso perfectamente bien", informó la revista.

De acuerdo con la información, Anna estaría a mitad del embarazo, por lo que se espera que dé a luz a finales de este 2025.

Desde junio se especula que Kournikova está esperando otro bebé, pues fue captada saliendo de un supermercado en Miami con ropa holgada.

Este sería el tercer embarazo de Anna Kournikova y Enrique Iglesias, quienes llevan 24 años de relación, y tienen tres hijos: los mellizos, Lucy y Nicholas de 7 años, y la pequeña Mary, de 5.