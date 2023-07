Montserrat Oliver y su esposa Yaya Kosikova estarían separadas, ¿por Yolanda Andrade?

“Esto sí es una realidad… Ya no viven juntas. Le dijo ‘ya no puedo, resuelve tu tema con Yolanda’, o sea, tampoco en mala onda Yaya, pero fue como ‘no me está gustando esta forma… Están analizando lo de divorciarse… no es el momento, sin embargo, ya se tocó el tema, pero lo que sí es cierto es que ya no están juntas”, aseguró, refiriendo que la información había llegado “de una fuente cercana a la pareja”.