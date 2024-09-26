Montserrat Oliver

Con impactante foto, Montserrat Oliver muestra encuentro con hijo de la leona que comió parte de su dedo

La presentadora mostró el resultado del fuerte ataque que sufrió en 2006, cuando una leona se comió parte de su dedo mientras la acariciaba.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video "¡Ay, mis hijos no se van a dar!": Montserrat Oliver se entristece al descubrir que su experimento no funcionó

Montserrat Oliver revivió el fuerte ataque que sufrió hace 18 años con una leona. La presentadora presumió este jueves 26 de septiembre su encuentro con el hijo de la responsable que se comió parte de su dedo en 2006.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de La Madrasta (telenovela que puedes ver en ViX) publicó una fotografía con el cachorro de la leona, quien luce tranquilo e inofensivo entre sus brazos.

PUBLICIDAD

“Yo besando al hijo de la leona que me comió parte de mi dedo”, escribió en su post.

Montserrat Oliver apareció con el bebé de la leona que le arrancó el dedo.
Montserrat Oliver apareció con el bebé de la leona que le arrancó el dedo.
Imagen Montserrat Oliver / Instagram

Más sobre Montserrat Oliver

¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?
2 mins

¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?

Univision Famosos
Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV
3 mins

Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista: revela infarto en “el nervio óptico”
2 mins

Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista: revela infarto en “el nervio óptico”

Univision Famosos
Montserrat Oliver revela que Yolanda Andrade “quería tirar la toalla” en la lucha por su salud
2 mins

Montserrat Oliver revela que Yolanda Andrade “quería tirar la toalla” en la lucha por su salud

Univision Famosos
Yolanda Andrade reaparece llorando en medio de enfermedad: revela que no podía caminar
0:54

Yolanda Andrade reaparece llorando en medio de enfermedad: revela que no podía caminar

Univision Famosos
¿Dónde está Yolanda Andrade? Se revela el misterio de su paradero tras crisis de salud
1:00

¿Dónde está Yolanda Andrade? Se revela el misterio de su paradero tras crisis de salud

Univision Famosos
Filtran aparente audio de Yolanda Andrade en el que ella revelaría de qué está enferma
0:59

Filtran aparente audio de Yolanda Andrade en el que ella revelaría de qué está enferma

Univision Famosos
Yolanda Andrade no murió y revelan foto desde donde está luchando por su salud
1:22

Yolanda Andrade no murió y revelan foto desde donde está luchando por su salud

Univision Famosos
Yolanda Andrade “está batallando” con su enfermedad: a Montserrat Oliver le duele “verla así”
2 mins

Yolanda Andrade “está batallando” con su enfermedad: a Montserrat Oliver le duele “verla así”

Univision Famosos


Junto a esta fotografía, Montserrat Oliver sorprendió al mostrar la herida que le dejó la leona tras su ataque.

Montserrat Oliver fue atacada por una leona: el animal se comió la punta de su dedo

En 2006, durante su visita al zoológico de Tecámac, México, Montserrat Oliver fue atacada por una leona que se encontraba enjaulada.

La presentadora reveló en el show de ‘Montse & Joe’ que el ataque sucedió tan rápido que se percató del alcance de la situación hasta que la leona masticó su dedo.

“Mientras preparaban las cámaras, yo veía a una tigresa de siete años en la jaula que me hacía como gatito. Empecé a tocar la jaula y luego metí la mano”, contó en agosto de 2020.

La presentadora muestra las secuelas de su encuentro con una leona en 2006.
La presentadora muestra las secuelas de su encuentro con una leona en 2006.
Imagen Montserrat Oliver / Instagram


“Me lamía y yo le tocaba la nariz. Luego le agarraba un colmillo y me lamía. En una de esas (abrió el hocico) y jaló. Yo dije: ‘¡ay, me mordió’, y luego veo que (mastica) y digo: ‘¡se lo tragó!’, se tragó mi pedazo de dedo”, recordó.

Tras el incidente, Montserrat Oliver fue trasladada de emergencia a un hospital, donde fue intervenida y su dedo fue reconstruido. Según la imagen que compartió este 26 de septiembre, la leona le arrancó la punta de su dedo índice derecho.

Relacionados:
Montserrat OliverAccidentesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD