Con impactante foto, Montserrat Oliver muestra encuentro con hijo de la leona que comió parte de su dedo

Montserrat Oliver revivió el fuerte ataque que sufrió hace 18 años con una leona. La presentadora presumió este jueves 26 de septiembre su encuentro con el hijo de la responsable que se comió parte de su dedo en 2006.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de La Madrasta (telenovela que puedes ver en ViX) publicó una fotografía con el cachorro de la leona, quien luce tranquilo e inofensivo entre sus brazos.

“Yo besando al hijo de la leona que me comió parte de mi dedo”, escribió en su post.

Junto a esta fotografía, Montserrat Oliver sorprendió al mostrar la herida que le dejó la leona tras su ataque.

Montserrat Oliver fue atacada por una leona: el animal se comió la punta de su dedo

En 2006, durante su visita al zoológico de Tecámac, México, Montserrat Oliver fue atacada por una leona que se encontraba enjaulada.

La presentadora reveló en el show de ‘Montse & Joe’ que el ataque sucedió tan rápido que se percató del alcance de la situación hasta que la leona masticó su dedo.

“Mientras preparaban las cámaras, yo veía a una tigresa de siete años en la jaula que me hacía como gatito. Empecé a tocar la jaula y luego metí la mano”, contó en agosto de 2020.

“Me lamía y yo le tocaba la nariz. Luego le agarraba un colmillo y me lamía. En una de esas (abrió el hocico) y jaló. Yo dije: ‘¡ay, me mordió’, y luego veo que (mastica) y digo: ‘¡se lo tragó!’, se tragó mi pedazo de dedo”, recordó.